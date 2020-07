Además se definió que hasta diciembre se continuará en la virtualidad. El semestre comenzará el 28 de septiembre y finalizará el 19 de diciembre. Ahora la institución deberá presentar en la próxima sesión la propuesta de traslado presupuestal.

El Consejo Superior de la Universidad Distrital aprobó la financiación que se necesita para lograr la matrícula cero de los estudiantes de pregrado en el segundo semestre de este año. Ahora, será deber de la institución detallar, en una próxima reunión, los traslados presupuestales que se harán para cubrir estos recursos.

La propuesta, presentado por la administración de la Universidad Distrital, modifica el cronograma del segundo semestre que comenzará el 28 de septiembre y finalizará el 19 de diciembre, mientras que las seis semanas restantes se completarán entre el 25 de febrero y el 6 de marzo. Asimismo, se definió que durante este año se mantendrán las clases virtuales a excepción de algunos laboratorios.

Los fondos que se utilizarán para cubrir la matrícula cero saldrán de traslados presupuestales de rubros que no se han ejecutado en los primeros seis meses del año. Con esto se cubre el 100% de los costos del semestre de los estudiantes de los estratos 0 y 1, así como el 96% del estrato 2%, por lo que necesitarán buscar alrededor de $900 millones para exonerar al restante.

La alcaldesa aseguró que es posible que la Universidad contemple nuevos movimientos presupuestales para lograr el total de los recursos que garanticen la gratuidad del segundo semestre de 2020. Asimismo, la secretaria de Educación, Edna Bonilla, indicó que los gastos de funcionamiento del 2019 no estuvieron por encima del 90% sino que fueron solo del 60% por lo que habrían más recursos que no se ejecutaron de la vigencia pasada.

Pese a esto, Julián Báez, representante de los estudiantes, señaló que es importante el aporte del Distrito en busca de la matrícula cero, pues en casos como la Mayor de Cundinamarca, la gobernación dio el 55% de los recursos que se requerían para garantizar la gratuidad del semestre.

Por su parte, el rector Ricardo García Duarte llamó la atención sobre las necesidades económicas de la universidad. “Hay que mirar las posibilidades reales para eso. Miremos bien en detalle en qué cuentas se pueden encontrar recursos que no hagan falta en otro rubro para no desfinanciar la universidad. Hay que evitarlo para el final de semestre. Hay una parte que obedece a la voluntad política, pero hay otra parte que es técnica para medir los rubros y mirar si se pueden sacar de allí, pero no olvidemos que no hay un margen elástico”.

Finalmente se puso en debate la financiación de las matrículas de los posgrados hubo opiniones contrarias, pues mientras los representantes de estudiantes, posgrados y egresados pidieron evaluar la posibilidad, dado que algunos ya han hecho evidentes sus necesidades en comunicados a la Universidad, tanto la alcaldesa como el representante de los gremios aseguraron que la prioridad son los de pregrado.