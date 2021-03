“Me llamaron vándalo los que en un CAI mataron a Javier Ordoñez”: Gareth Sella

En medio del Seminario Internacional “Paz ¿Cuál Paz?”, que se realizó en el congreso de la República, el joven que fue herido en medio de las manifestaciones del 24 de febrero en Bogotá, dio un discurso en el que se refirió al abuso policial y a la manera en que, según él, ha sido estigmatizado desde aquel día.

Gareth Steven Sella, es un joven realizador audiovisual de 24 años, quien en extrañas circunstancias fue herido, al parecer por una marcadora disparada por un agente del ESMAD, durante las movilizaciones que se realizaron a finales de febrero.

Su caso generó polémica, debido a que puso de nuevo sobre la mesa el tema de la brutalidad policial que se ha venido denunciando con mayor fuerza luego de casos como el de Dilan Cruz y lo ocurrido el 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 en Bogotá. Sin embargo, la manera en la que ocurrieron los hechos en los que Sella fue herido, trajeron consigo una oleada de críticas y señalamientos hacia el joven, puesto que en la manifestación de ese día llevaba puesto un overol y una careta que protegía su rostro, por lo que muchos lo tildaron de “vándalo” y “delincuente”.

Ahora, casi un mes después de que sucedieron los hechos, el joven reapareció con unas gafas oscuras que cubren su ojo izquierdo lesionado, esta vez no participando de una movilización sino haciendo una intervención en medio del Seminario Internacional “Paz ¿Cuál Paz?”, que se realiza en el Senado desde el pasado jueves y que tiene como fin analizar desde diferentes perspectivas el Proceso de Paz colombiano, firmado el 26 de septiembre de 2016.

En su discurso, que duró cerca de 7 minutos, Gareth se refirió a los hechos de brutalidad policial denunciados en los últimos años e hizo énfasis en su caso.

“El 24 de febrero de 2021 mientras alzaba mi voz contra la brutalidad policial, el ESMAD me disparó al ojo izquierdo afectando completamente mi visión. Horas después corrieron a venderle una historia falsa a la gente, a desprestigiar mi imagen, a decir que yo era un vándalo, a justificar de alguna manera que tienen el derecho de mutilar a la juventud colombiana” manifestó mientras iniciaba su intervención.

Acto seguido, el joven se refirió a la manera en la que dice haber sido estigmatizado, agregando que jamás ha sido nada de eso, sino que ha dedicado su vida al arte y al estudio.

“Me llamaron vándalo los que en un CAI mataron a punta de golpes a Javier Ordoñez, me quisieron tildar de terrorista los que entre el 9,10 y 11 de septiembre voltearon sus chaquetas, apuntaron sus armas contra la gente y cometieron una masacre en la capital. Me llamaron incendiario los que dejaron quemar a jóvenes en un CAI de Soacha”, puntualizó.

Finalmente, Sella resaltó que a pesar de lo ocurrido él seguiría haciendo “resistencia” desde su papel como joven y artista, que, entre otras cosas, resaltó cuando se refirió a que no había pruebas de que él fuera un delincuente, puesto que su vida la había dedicado a su carrera profesional (la cual financió por medio de becas que, según él, recibió siendo futbolista) con la que ha trabajado como fotógrafo y realizador audiovisual con la productora que lleva como nombre La resistencia Cine.

Hasta el momento, los hechos ocurridos aquel miércoles 24 de febrero son materia de investigación por lo que no se ha establecido ningún responsable de lo ocurrido.

“Sobre la situación del joven Gareth Sella, por el momento no hay ninguna prueba que demuestre que la lesión ocasionada en su ojo izquierdo fue producto de un artefacto lanzado por miembros de la Policía. Es necesario que se respete el debido proceso. Lo que está claro es que esta persona cambió su atuendo inicial, lo cual no implica señalarlo o estigmatizarlo, simplemente estamos dando cuenta de lo ocurrido”, dijo en aquel entonces el comandante de la Policía de Bogotá, mayor general Óscar Antonio Gómez, quien también aseguró que la Policía no esconde nada, y que, si es necesario tomar decisiones drásticas por comportamientos irregulares, las tomarán.