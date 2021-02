“Me quité el overol porque se llenó de sangre”: Gareth Steven Sella

El joven, quién ya salió de la clínica San Ignacio y que recibió 50 días de incapacidad, explicó que se cambió de ropa (indumentaria que llevaba porque pertenece a los Escudos Azules), porque el overol que tenía se le llenó de sangre a causa de su herida. Este es su relato sobre lo ocurrido.

Tras dos días desde que resultó herido en medio de las protestas que se desarrollaron el pasado miércoles 24 de febrero en la capital, Gareth Steven Sella habló para relatar cómo resultó herido, cuál es su estado de salud actual y porqué se cambió la ropa que llevaba puesta durante las manifestaciones.

En un diálogo con Blu Radio, el cineasta de 24 años aseguró que a él le habían disparado cuando estaba en la calle 23 con carrera Séptima. “Yo me volteo y ahí me disparan, yo siento el golpe supremamente fuerte en mi cara y arrancó a moverme, a correr. Me toqué el ojo y me di cuenta de que no veía. Me asuste bastante”, explicó el joven.

Sella aseguró que el diagnóstico médico que le dieron en la Clínica San Ignacio arroja que la herida se produjo por el impacto de un arma. “Ellos lo tienen muy claro (los médicos). Las heridas hablan, esto no fue una piedra. Dios quisiera que hubiera sido una piedra, de pronto me hubiera cortado un poquito, un par de puntos y todo bien. Pero esta herida es profunda, es una herida por un impacto que removió todo dentro del ojo”, indicó.

El joven también habló sobre su cambio de ropa, dato que dio a conocer la Policía de Bogotá por medio de videos en los que se ve al cineasta quitarse un overol, un casco y una máscara tras resultar herido en las manifestaciones.

“Yo no me cambié de ropa, me quité un overol antifluido que tenía un montón de sangre porque yo estaba corriendo por la calle sangrando muchísimo y claramente, después de recibir un impacto del Esmad, lo que menos quieres es tenerlos cerca, tienes media cara dormida, estas mareado, con ganas de vomitar y lo único que quieres hacer es irte a un hospital. No tengo nada que ocultar, si lo tuviera no habría ido a un hospital, porque como digo, las heridas hablan”, aseguró.

Cabe recordar que Gareth Steven utilizaba esta indumentaria porque hace parte de Escudos Azules, que es un movimiento de manifestantes que asume la primera línea en las protestas para mantener el orden. Simona, una de las líderes de este movimiento, habló ayer con El Espectador y explicó que todas las personas que hacen parte de Escudos Azules ocultan su identidad, pues asegura que su movimiento es víctima de persecuciones y hostigamientos, y salir a marchar con la cara descubierta representa un riesgo a ser perfilados y sufrir consecuencias violentas.

Por el momento a Gareth Steven le dieron 50 días de incapacidad y tendría que someterse en el futuro a nuevas intervenciones quirúrgicas. Si bien no perdió el ojo, los médicos prevén que perderá el 90 % de su visión. Por otro lado, frente a los cuestionamientos sobre si se cumplió o no el protocolo expedido por el Distrito para la atención de movilizaciones sociales, la Policía de Bogotá se defendió, asegurando que solo se intervino en la protesta cuando algunos manifestantes comenzaron a agredir uniformados de la institución.

Lo ocurrido en la tarde del 24 de febrero es objeto de investigación por la Policía, el Distrito y la Fiscalía General de la Nación.