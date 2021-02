Menor de edad denunció por acoso sexual a conductor de plataforma de transporte

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de enero. La joven hizo público el caso mediante la red social Instagram. Aunque la plataforma DIDI pidió disculpas y atendió su caso, la menor y su madre manifestaron que hubo demoras en el proceso de acompañamiento y de denuncia.

El pasado domingo una menor de edad denunció públicamente a un conductor de la plataforma de transporte Didi por acoso sexual. El caso se habría presentado sobre las 8:30 de la mañana, cuando la joven se dirigía hacia la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.

En la mañana del 31 de enero, la víctima solicitó un vehículo a la plataforma. Una vez empezaron el trayecto el conductor empezó a hablarle a la menor, mirándola de manera intimidante y preguntándole cosas íntimas que de inmediato la incomodaron e hicieron sentir amenazada.

Durante el trayecto, que tardó cerca de media hora, el hombre que conducía un carro Renault Sandero continuó haciendo insinuaciones a la menor e incluso, según ella, le agarró la entrepierna con fuerza. La joven, atemorizada, solo atinó a quitarle la mano y a evadir sus preguntas incómodamente, mientras intentaba grabar en audio parte de lo sucedido. Temiendo que el hombre pudiera reaccionar de forma violenta, la menor permaneció en el vehículo hasta llegar a su destino.

Allí el conductor continuó amedrentándola: “Una vez que llegamos al destino me pidió mi número de teléfono. Me hice la boba para no tener que dárselo, pero el señor seguía insistiendo. No me decía el valor del viaje, para pagar y bajarme. Decidí darle el número de un amigo, que era quien estaba pendiente de mi viaje”, escribió la joven en su denuncia en redes sociales.

Luego de esto el presunto acosador se bajó detrás de la joven, pero al ver que la menor se alejaba asustada decidió orinar como a 6 metros de ella. En aquel momento, amigos de la menor se encontraron con ella y el conductor, luego de cambiarse de ropa, se fue del lugar.

Además de haber hecho pública la denuncia, la joven se comunicó con la plataforma, esta atendió su caso y le solicitó pruebas de los hechos. Le pidió comunicarse con la línea púrpura. Sin embargo, según una entrevista de noticias Caracol, en esta línea de atención le solicitaron la dirección del presunto acosador porque, según ellos, era necesaria para interponer denuncia ante la Fiscalía y poder notificarle que estaba siendo denunciado.

“Yo pasé a comunicarme con Didi, les comenté que necesitaba la dirección del señor y me la negaron. Me dijeron que no me iban a dar ni el teléfono, ni la dirección, ni siquiera la cédula, porque tenían que guardar la privacidad del señor” dijo en la entrevista.

De igual forma, la madre de la menor resaltó la demora en ser atendida por parte de la línea 122 de la Fiscalía, demorándose más de hora y media tratando de interponer la denuncia. Al final, según la víctima, ni la plataforma ni la Fiscalía le suministraron los datos que exigían. Sin embargo, pudieron realizar la denuncia y se encuentran a la espera de la respuesta de las autoridades.

Didi Mujer

Paralelamente a los hechos, la plataforma anunció el lanzamiento de una función que permite que las usuarias puedan tomar un servicio únicamente prestado por otras mujeres. Según la compañía de septiembre a diciembre del año pasado, las mujeres utilizaron más la aplicación en comparación con los hombres, con un registro de 56,1% y 43,9%, respectivamente durante ese periodo. Por tanto, decidieron incluir esta función que ya se ha optado en otros países de Latinoamérica.

Esta opción buscaría mejorar la seguridad del servicio, sumándose al botón de emergencias que sirve al usuario para contactarse con la Línea Nacional de Emergencia 123 o el Centro de Emergencias DiDi 24/7.