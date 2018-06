"Mi Casa Ya" otorgará otros 2.000 subsidios para vivienda en Bogotá

El objetivo del Distrito es hacer del 2018 un año fuerte en cuanto a la adquisición de viviendas de interés social en Bogotá. El objetivo para este año es entregar 150.000 nuevas casas, como réplica al último informe de Bogotá Cómo Vamos, que indica que un 29 % de los encuestados tiene planes de adquirir vivienda. Para aportar al cumplimiento de la meta, la Nación (a través del Ministerio de Vivienda) y el Distrito (por intermedio de la Secretaría de Hábitat) decidieron aumentar el subsidio del programa “Mi Casa Ya”, con una inversión total de $ 15.000 millones.

De esta forma, los hogares capitalinos que tienen ingresos mensuales inferiores a $3.100.000 podrán acceder al nuevo proyecto de vivienda que pretende beneficiar a 2.000 familias, que podrán obtener subsidios de hasta 30 % para comprar una casa de entre $54 y $105 millones. Con la ampliación del programa “Mi Casa Ya” el aumento de las ayudas económicas para la compra de vivienda nueva se evidenciará así: para los hogares con ingresos de hasta $1.500.000, el apoyo pasará de $23,4 millones a $31,2 millones. En los hogares con ingresos de hasta $3.124.000, las ayudas ya no serán de $15,6 millones sino de $21,8 millones.

En todos los casos, el valor de los subsidios se dividirá entre Distrito y Nación. Por ejemplo, en el caso de los hogares que tienen ingresos de hasta $1.500.000, el Distrito asignará un subsidio de $7.8 millones, mientras el Gobierno deberá aportar $23.4 millones. Para los hogares con ingresos entre $1.500.000 y $3.100.000, el apoyo del Distrito será de $6.2 millones y el de la Nación de $15.6 millones.

El objetivo de la ampliación de los subsidios es lograr que más familias de estratos medio y alto puedan tener su casa propia. Según el Distrito, quienes accedan al programa no solo obtendrán los subsidios, sino que se les garantizará una disminución de la tasa de interés durante siete años, de acuerdo con la vivienda escogida.

"Lo que queremos es llegar a las familias con menos ingresos y lograr que accedan a un crédito efectivo. Si les aprueban el crédito, se llevan el subsidio Distrital, el de la Nación y el de la tasa de interés", manifestó el secretario de Hábitat, Guillermo Herrera, quien agregó que las cuotas quedarían en cerca de $200.000, un valor mucho menor a lo que muchos hogares pagan por un arriendo.

¿Cómo acceder a los subsidios?

El objetivo es que los interesados puedan obtener los subsidios para vivienda nueva sin trámites, ni procesos de postulación o selección de proyectos, y en cualquier barrio de la ciudad. Para participar del programa, el hogar debe escoger la vivienda que quiere y solicitar el crédito en la entidad financiera que prefiera. Si el banco otorga el crédito, de inmediato se aprueba el subsidio.

“No necesita intermediarios, no necesita ningún político, no necesita nada diferente a cumplir esos requisitos y no tiene que pagar ninguna comisión a nadie. Lo puede hacer con cualquier banco y cualquier constructor que tenga el rango de valor que se está haciendo. No tiene una localidad, es en cualquier parte de Bogotá y por eso es muy importante”, puntualizó el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez Ortega.

El único obstáculo para acceder a los subsidios es que los interesados estén reportados en las centrales de riesgo, o hayan sido beneficiarios de otros subsidios de vivienda otorgados por la Nación o las cajas de compensación. Tampoco podrán acceder al programa las familias que ya son propietarias de vivienda o están acogidas por cualquier título de las coberturas de tasa de interés.

