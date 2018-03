CANDIDATO A LA CÁMARA POR BOGOTÁ: ¿Y USTED QUIÉN ES?

Michel Martínez, con visión de Estado y no de gobierno

¿Por qué quiere ser representante a la Cámara por Bogotá?

Para servirle de nuevo al país con “integridad y compromiso”, en un momento histórico del futuro de nuestro nación, donde luego de una negociación imperfecta con las Farc, se pone en alto riesgo la consolidación de la paz por falta de la verdad, de la aplicación oportuna y apropiada de la justicia por delitos de los grupos narcoterroristas y por la ausencia de una reparación integral con dignidad para todas las víctimas, incluyendo a los miembros de la fuerzas pública y sus familias. No existe equilibrio de participación en el congreso, por falta de participación de los héroes de la patria que se han sacrificado en democracia para defender la constitución y la Ley.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

Ninguna.

Los representantes a la Cámara por Bogotá son poco protagonistas en el día a día de la ciudad ¿Cómo piensa cambiar esa imagen?

Participando en todas y cada una de las iniciativas legislativas que tengan una visión de Estado y no de gobierno. Presentando los proyectos con enfoque de visión de país y enfocando nuestra experiencia y preparación profesional para aportarle a la seguridad ciudadana, a combatir sin temor a la corrupción en todas sus manifestaciones de la vida nacional y pública, así como, buscar la participación equilibrada y digna de los habitantes de la capital en procura de generar bienestar y desarrollo integral.



De ser electo, ¿cuál será el principal proyecto en el Congreso?

Iniciativas legislativas con enfoque “preventivo y anticipativo a los riesgos” y mejoren sustancialmente la seguridad ciudadana, basados en mi experiencia en Inteligencia y contrainteligencia y con la implementación de procedimientos eficientes de la Fuerza Pública y de la justicia frente al delito.



A su criterio ¿Cuáles son los principales problemas de Bogotá y cómo solucionarlos?





¿Qué se debe hacer con la Reserva Thomas Van der Hammen?

Brindarle toda la protección necesaria para evitar la afectación ambiental y de biodiversidad que nos ofrece actualmente y que es indispensable para las nuevas generaciones. Cualquier tipo de intervención para el desarrollo integral de la Ciudad del futuro, debe estar acompañada de mejoras previas y estructurales que protejan y beneficien lo medioambiental.

¿Se debería construir Transmilenio por la séptima? ¿Por qué?

Estoy de acuerdo en ampliar la cobertura de transmilenio por la carrera 7, en la medida de generar la reducción proyectada de un aumento de la movilidad, pero priorizando en la reducción del impacto social que pueda representar las obras. El diseño planteado por la Alcaldía de Bogotá debe ser real y la reducción del 80 % señalada por ella para sacar de circulación de los buses y su contaminación, debe ser monitoreada permanentemente para garantizar el aporte medioambiental propuesto.

¿Qué opina del proyecto del metro elevado?

Me parece que es la mejor opción actualmente por temas de diseño, costos y oportunidad para su ejecución, pero se hace necesario la socialización detallada a los bogotanos para entender que la opción del subterráneo es más complicada por la complejidad de las obras de intervención que pueden generar daños a la infraestructura instalada de redes y acueductos. Se hace indispensable el cuidado medioambiental y de impacto que pueda generarse en el modelo a implementar.



¿Vivienda en los márgenes de la ciudad o en zonas centrales?

Considero que no podemos saturar más en construcción en zonas centrales de la ciudad por la limitada capacidad en acueducto y alcantarillado, así como de intervención en redes de comunicaciones. La mejor opción debe ser el crecimiento integral y con diseño moderno y medioambiental hacia el perímetro urbano, partiendo de una instalación previa de los servicios públicos básicos, así como de movilidad adecuados a las necesidades de sus habitantes.



¿Apoyaría la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa? ¿Por qué?

No, me parece que ha recibido grandes problemas de las administraciones anteriores y Bogotá requiere de una Gerencia moderna y transparente para lograr materializar proyectos del nivel estratégico y de desarrollo urbano que no dan espera. No podemos seguir improvisando y la revocatoria es más peligrosa para el futuro de nuestra ciudad.

