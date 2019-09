¿Que proponen Miguel Uribe y Claudia López para proteger el medio ambiente?

El futuro ambiental de Bogotá ¿a qué se comprometen los candidatos a la alcaldía?, esa fue la discusión que se llevó a cabo este jueves 19 de septiembre, en el Museo Chicó de la capital colombiana.

A este espacio, promovido por Fescol, el Fondo Nacional Ambiental, Caracol Televisión y El Espectador, fueron invitados los cuatro candidatos que hoy se disputan la administración distrital: Carlos Fernando Galán, Holman Morris, Claudia López y Miguel Uribe. Sin embargo, al debate solo asistieron los dos últimos aspirantes mencionados.

La discusión se estableció en torno a los compromisos "irrenunciables" que contrajo cada candidato para salvaguardar el medio ambiente en la Bogotá. Se trata de un tema prioritario para la ciudad que sufre a diario los estragos de la polución y con cuyo manejo de reservas y humedales ha sido tema de discrepancia y polémica entre los ciudadanos.

En su discurso, la candidata por la Alianza Verde, Claudia López, se comprometió a una lucha determinante por:

1. Por el agua y la vida. "Estamos a 2.600 metros de altura del sistema de páramos más grande del mundo, tenemos que proteger toda la estructura ecológica de la ciudad, cuencas de ríos, zonas verdes, sistema de páramos. Asegurar una política de protección de agua para consumirla de manera responsable, que no se desperdicie".

2. No al Plan de Ordenamiento Territorial. "No haré ningún tipo de obra que destruya la estructura ecológica de la ciudad, por eso me opongo al POT de esta administración. El "Sendero de las mariposas" tiene un nombre muy lindo, pero no es un sendero ecológico. No a POT que propone destruir el verde, el oxígeno, la vida, sustraer parte de la reserva Thomas Van der Hammen y afectar el agua, eso es depredación ambiental. Yo propóngo reverdecer Bogotá, y no seguir patrocinando la politiquería de las instituciones ambientales que hay hoy".

4. Metro y Regiotram. "Propóngo red de metros, uno pesado y completo hasta Suba y Engativá, una red liviana con Regiotram de occidente, que ya está en marcha; e iniciar el del norte y el del sur. No voy a hacer Transmilenio por la Séptima, ni por la 68. Necesitamos un sistema eléctrico, sostenible, sin diesel, sin gasolina y de carga y pasajeros".

Su parte hizo el candidato del movimiento Avancemos, Miguel Uribe, al comprometerse con los siguientes puntos:

1 Agua. "Si nos queremos reorganizar alrededor del agua tenemos que protegerla. Uno de mis grandes legados va a ser descontaminar el río Bogotá, proteger nuestro abastecimiento de agua, cambiar la tubería que tiene asbesto en ciertos sectores. Soy crítico a ciertas cosas de esta administración, pero no soy desleal. En los humedales, deberíamos tener intervensiones de recreación pasiva y no activa".

2. Doña Juana. "Vamos a acabar el relleno doña Juana, no se hará en una administración, pero el plan sí va a arrancar el próximo año. Queremos construir la planta de compostaje, de lixiviados".

3. Cultura ciudadana. "Si no hay nuevos comportamientos, economía circular, reducción de consumo, no va a pasar nada. Voy a trabajar con familias y niños para cambiar estos comportamientos"

4. Árboles. "Nuestro programa contempla sembrar 1 millón de árboles"

5. Calidad del aire. "Sí voy a hacer Transmilenio por la Séptima y por la 68 porque es claro que se necesitab, pero vamos a renovar la flota con buses que utilicen energías limpias. Hay que tener en cuenta que el material particulado proviene también de las fábricas - chimenea que deben ser controladas y reguladas"

Después de lanzar sus prioridades, se dio inicio al debate que desplegó discrepancias entre los proponentes y, aunque el POT no era el centro del debate, el impacto que su implementación tendría sobre el medio ambiente tomó el protagonismo de la discusión entre López, una detractora declarada del proyecto, y Uribe, defensor del plan que se gestó en la administración actual de la que él hizo parte.

"Hay que ser coherentes. Si lo que Miguel está promoviendo es su propósito, lo invito a que se oponga al POT de Peñalosa que no plantea nada de lo que él dice. No planea sembrar árboles, ni proteger el agua y no es posible una movilidad con calidad del aire con Transmilenio”, manifestó la representante del Verde.

A esta cuestión, Uribe respondió que “llegar a destruir, a empezar de cero y a aprender es condenarnos a perder tiempo y retroceder. Yo estoy convencido de que para criticar el POT hay que leerlo. El Regiotram que se está licitando es gracias a la aprobación de esta administración. Si hablamos de metro, el mejor garante soy yo y hay que mejorar Transmilenio con buses eléctricos y tecnologías limpias”.

El POT elevó el tono del debate luego de que Claudia López denunciara públicamente que el alcalde Peñalosa está comprando concejales a cambio de contratos para que los cabildantes apoyen la campaña de su contrincante. Según la candidata, las mayorías en dicho recinto son precisamente quienes apoyan a Uribe y fomentan la implementación del proyecto.

Ante la acusación, el aspirante del movimiento Avancemos, quien efectivamente ha recibido el respaldo de los partidos tradicionales, le propuso a López que hiciera su denuncia ante las autoridades pertinentes y aseguró esta "cansado de este jueguito donde ella irrespeta, calumnia y no demuestra nada". Finalmente, la tildó de "politiquera" y manifestó estar en desacuerdo con que los debates se presten para ese tipo de señalamientos.

Cambiando de tema, como en anteriores debates, los candidatos emprendieron una discusión sobre la movilidad en Bogotá, pues este aspecto tiene un impacto directo en la calidad del aire. Cabe recordar que en 2018 Bogotá fue la ciudad más contaminada en el país.

Para López la solución definitiva es dejar de utilizar diesel y gasolina en el transporte de pasajeros y de carga. Por ello, propone activar la red férrea y aseguró que entregará incentivos para que los ciudadanos puedan comprar carro eléctrico o para que modifiquen el sistema de sus carros de forma que empiecen a funcionar con energías limpias.

Miguel Uribe, por su parte, se enfocó en que lo más preocupante es el material particulado y gran parte de este es generado por las industrias. Anunció incentivos para que la industria se comprometa a hacer una conversión de camiones a gas o eléctricos y se comprometió a hacer lo propio con los buses de Transmilenio. Aprobó la idea de llevar el metro hasta Engativá y Suba, pero empezando por la primera línea cuya licitación está en curso.

Formalizar al gremio de recicladores, generar cultura ciudadana, y poner en práctica la economía circular, fueron temas en los que estuvieron de acuerdo los dos candidatos.

* * *

