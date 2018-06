Millos será sancionado por mal comportamiento de sus hinchas durante cumpleaños

Se ha vuelto una triste constante. Lo que debería ser una celebración, engalanada por la alegría y el color, nuevamente se ve opacada por la violencia, el vandalismo y el mal comportamiento. Este martes, la Alcaldía de Bogotá reveló que durante la conmemoración del cumpleaños 72 del equipo de fútbol Millonarios, hubo daños y agresiones que le costarán a la ciudad al menos $35 millones.

Según la administración, durante las celebraciones –consistentes en al menos 16 movilizaciones y 15 concentraciones en diferentes zonas– cuatro personas resultaron lesionadas y un policía fue herido con arma blanca. Por si fuera poco, hubo 10 buses de Transmilenio vandalizados, daños en la fachada del estadio El Campín y una embestida contra las señales turísticas de la ciudad.

El saldo tras los hechos de vandalismo fue de más de 300 personas conducidas al Centro de Traslado por Protección y la captura de otras 46. “Estas barras violaron todas las normas, cometieron actos vandálicos y afectaron la movilidad”, reportó el alcalde Enrique Peñalosa.

Ante estos hechos, que no dejan de presentarse cada 18 de junio, el Distrito anunció que restringirá el uso de elementos distintivos para los hinchas de Millos que ingresen a El Campín durante las próximas tres fechas que el equipo oficie como local. Es decir, los seguidores de ‘Los Embajadores’ no podrán ingresar al estadio con camisetas o banderas alusivas al equipo.

Sin embargo, la administración busca sanciones mucho más drásticas. Por ello, elevó una solicitud a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) para que autorice que se suspenda el ingreso de hinchas de Millonarios a la gradería sur de El Campín durante todo el segundo semestre del año.

"La inmensa mayoría de los hinchas de los equipos son ciudadanos cumplidores de las normas. Queremos que ellos vayan a El Campín tranquilos”, agregó Peñalosa.

El Distrito argumentó que, para evitar disturbios y no afectar la movilidad, se propuso a las barras de Millonarios que festejaran el aniversario en el parque Simón Bolívar o en El Campincito. No obstante, estas alternativas no fueron acogidas por los hinchas.

“Estas barras incumplieron algunas de las normas del Código de Policía en relación con el uso de pólvora, consumo de estupefacientes en espacio público, vandalismo, consumo de licor y bloqueo de vías”, indicó por su parte el secretario de Seguridad, Jairo García.

* * *

