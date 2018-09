Modernización de taxis en Bogotá: ¿este plazo sí se cumplirá?

Este sábado, más de la tercera parte de los vehículos de la ciudad deben salir a prestar el servicio con la tableta y la plataforma que componen el nuevo modelo de cobro. En medio de una feria que pretende acelerar la implementación de los dispositivos, desde el Concejo advierten que los plazos no se cumplirán porque no hay piso jurídico.

Quedan solo cuatro días para que los taxis de Bogotá con placas terminadas en 4 - 5 - 6 se suban al proceso de modernización que adelanta la Alcaldía a través de la Secretaría de Movilidad. A partir del próximo 15 de septiembre, unos 15.000 conductores de vehículos de transporte individual deberán eliminar el taxímetro y empezar a prestar el servicio con el nuevo sistema de cobro, que se compone de una o dos tabletas con una plataforma que liquida el valor de la carrera teniendo en cuenta la distancia y el tiempo del servicio, y arroja la cifra antes de iniciar el servicio, así el usuario decide si lo toma o no. (LEA: Semana clave para el futuro de la modernización de taxis en Bogotá)

El nuevo plazo fue fijado por el secretario Juan Pablo Bocarejo cuando decidió reiniciar el proceso de los “taxis inteligentes”, tras la decisión del Consejo de Estado de levantar una medida cautelar que había fallado en junio de este año contra la Resolución 2163 de 2016 emitida por el Ministerio de Transporte, y que fue una de las que tomó como base el Distrito para crear la modernización de los taxis. A su vez, ese nuevo plazo es la tercera prórroga que hace Movilidad a la entrada en vigecia de este nuevo modelo de cobro.

Y aunque el Consejo de Estado levantó la medida cautelar, aclaró que MinTransporte aún debe emitir una nueva resolución que subsane los errores que tenía el documento original, para que así la Secretaría de Movilidad y otras entidades del país que adelantan procesos similares puedan darles continuidad. Como dicha resolución aún no ha sido emitida, desde el Concejo de Bogotá advierten, primero, que el plazo previsto para este sábado no se cumplirá y, segundo, que el proceso continúa sin ningún soporte legal por lo que en teoría ninguno taxi podría cobrar las nuevas tarifas. Vale recordar que los únicos que pueden acceder a las nuevas tarifas son los vehículos que tienen todo el sistema.

Según el concejal Roger Carrillo (Partido Conservador), la modernización del servicio de taxis aún no tiene piso jurídico. “Hay ausencia del fundamento jurídico, en el que reposan las normas distritales, toda vez que la Resolución 2163 de 2016 -como lo ha aseverado el Consejo de Estado en el que cursa una acción de nulidad contra dicha resolución- nació de manera irregular y el destino indefectible es el de su nulidad”, manifestó el cabildante mediante un comunicado.

Carrillo, quien ha acompañado al gremio durante el proceso de modernización, plantea tres preguntas a la Alcaldía sobre las normas expedidas para el proceso: “¿Cómo pretende la Administración creer que las normas distritales están vigentes y no tienen vicios de legalidad, si la Resolución 2163 de 2016, está suspendida hasta tanto no se expida la nueva resolución? ¿Cómo pretende la Administración, hacer creer que las normas expedidas están incólumes, si la Resolución 2163 de 2016, en la que se fundan, se va a declarar nula, como lo afirmó el Consejo de Estado, por nacer irregular al mundo jurídico? ¿Quién responde por los perjuicios económicos que se pueden generar al ser declarada nula y/o derogarse la Resolución 2163 de 2016 y no tener fuerza de obligatoriedad las normas distritales?”.

Tras estos cuestionamientos, el concejal solicitó al Distrito replantear su posición y esperar a que MinTransporte expida la nueva resolución que reglamente el servicio público en el nivel lujo en el país. Aunque en julio la entidad publicó un borrador de resolución para que recibiera comentarios por parte de todos los interesados en el proceso, aún no existe la nueva resolución.

El Distrito, por su parte, mantiene los plazos y por el contrario se encuentra promocionando los “taxis inteligentes”, especialmente para los conductores o propietarios que deben tener listas sus tabletas este sábado. Mediante la tercera “Feria del Taxi Inteligente”, las secretarías de Movilidad y Desarrollo Económico buscan brindarles a los actores del gremio diferentes alternativas para modernizarse y evitar las sanciones correspondientes. Recordemos que al día siguiente de que finalicen los plazos anunciados, la Policía podrá imponerles a los taxistas comparendos de $390.000 e inmovilizar el vehículo.

El objetivo de la muestra comercial es acercar al gremio con unos 30 proveedores de productos y servicios para facilitar la modernización mediante la implementación de las plataformas tecnológicas en los taxis. Con estas ferias, el Distrito ha logrado abordar casi 6.000 taxistas, de los cuales 1.500 han sido capacitados en temas referentes al nuevo modelo de cobro, como la manera de utilizar la plataforma, ubicar los servicios e instruir a los usuarios-

Según Movilidad, en Bogotá ya se han prestado 301.483 servicios con taxis inteligentes, un cambio que “impulsa la economía y los sectores de transporte y tecnología al activar la innovación y la capacidad de producción de las empresas colombianas, por una parte, y la mejor prestación del servicio público de transporte individual, por otra”.

Dentro de un mes, es decir los días 10 y 11 de octubre, se desarrollará la cuarta edición de la feria, para los vehículos de placas finalizadas en 7 - 8 - 9, que tienen hasta el 15 de octubre para hacer el trámite de modernización. La quinta feria se desarrollará los días 7 y 8 de noviembre de 2018, antes de que los taxis de placas 0 - 1 - 2 - 3, que completarán el proceso el 15 de noviembre, fecha en que, se supone, dejarán de existir los taxímetros en Bogotá.

Este viernes, un día antes de que se cumpla el próximo plazo para el primer grupo de taxistas, el Concejo de Bogotá realizará un debate al que están citados los secretarios de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo; de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez; y de Seguridad, Jairo García Guerrero. En el debate de control político los funcionarios deberán responder dudas como las de Carrillo y otros cabildantes sobre las plataformas, el nuevo esquema tarifario de los taxis y la eliminación de los taxímetros. Al debate también están invitados la ministra y el viceministro de Transporte, Ángela María Orozco y Juan Camilo Ostos.

