Hasta septiembre

Movilidad cedió a los taxistas y aplaza eliminación del taxímetro

Para el Distrito era un inamovible: este domingo 27 de mayo era el último plazo para que los taxistas dieran el paso definitivo hacia el cobro mediante tabletas. Ya había prorrogado una vez los tiempos y requería cuanto antes dar el salto tecnológico. Sin embargo, fue tal la presión de los conductores e incluso, de algunos concejales, que la administración terminó cediendo: ayer se ampliaron los plazos para que los 52.000 carros amarillos que hay en Bogotá migren del taxímetro y den el salto a la modernización tecnológica del servicio.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la implementación será gradual y, según el último dígito de las placas, habrá plazos diferenciados y etapas para que los vehículos amarillos tengan instaladas las dos tabletas y la aplicación que definirá de manera anticipada el valor del servicio, teniendo en cuenta la distancia y el tiempo de recorrido.

El nuevo cronograma fija que los taxis cuyas placas finalicen en los dígitos 4, 5 y 6 deberán implementar el cobro mediante tabletas a más tardar el 30 de junio. Los que terminen en 7, 8 y 9 tienen plazo hasta el 31 de julio y, por último, 0, 1, 2 y 3 tendrán que tener implementada la plataforma tecnológica a más tardar el 31 de agosto de 2018.

La Secretaría de Movilidad advirtió que, al día siguiente de la expiración de los plazos, la Policía de Tránsito impondrá las sanciones correspondientes. Es decir, no habrá comparendos pedagógicos.

Según argumentó el Distrito, la modernización del servicio "ha presentado demoras" por temas de ajustes tecnológicos, revisiones y aprobaciones. Sin embargo, atribuyó la situación al proceso de implementación por parte de las empresas.

La prórroga, confía la administración, será suficiente para que tanto fabricantes como importadores puedan satisfacer la demanda de equipos y elementos para la instalación.

“Seguimos avanzando en la implementación del taxi inteligente. Los datos del primer mes de operación de las pruebas iniciales son muy positivos. El sistema permite hacer un mejor seguimiento a la operación, control a los taxistas y conocer detalles de características de la demanda. Lo más importante es que permite evaluar desempeño del servicio e identificar a los mejores taxistas”, dijo el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

Por su parte, los taxistas achacaron las dificultades a las fallas que se han registrado en las pruebas de las plataformas, la inversión para implementar la modernización, la disponibilidad de las tabletas, la ausencia de planes de seguridad para los conductores y la falta de claridad sobre el cálculo de la nueva tarifa.

Las empresas que después de la fecha de implementación no reporten información de la operación de los vehículos, se enfrentan a multas de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como suspensión y cancelación de la habilitación. Para taxistas la multa será de 15 salarios mínimos ($390.000), sumado a la inmovilización del vehículo.

Movilidad precisó que las empresas habilitadas no podrán expedir o refrendar tarjetones o tarjetas de control sin haber realizado el reporte respectivo a través del Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC). "El 28 de mayo de 2018 los conductores que no se encuentren registrados en el nuevo sistema, no tendrán su tarjeta de operación vigente”.

Este sistema de registro permite actualizar la información de las tarjetas de control (tarjetón) en tiempo real y validar los requisitos de ley de una manera más eficiente. Además, permite a las autoridades y a los usuarios realizar la validación del vehículo y del conductor por medio de la aplicación móvil SIMUR.

Por último, Movilidad precisó que los únicos que podrán cobrar las nuevas tarifas del servicio serán quienes tengan implementado el sistema. Quienes acorde con el cronograma de implementación no hayan hecho el cambio, deberán continuar cobrando con taxímetro la tarifa vigente en 2016.

Se calcula que actualmente solo hay alrededor de 500 vehículos con el sistema instalado y que el 80 % de las empresas presentaron a tiempo su plataforma tecnológica para obtener el aval de la Secretaría de Movilidad.