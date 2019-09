Claudia López, la ausente

Movilidad y seguridad, los ejes del debate por la Alcaldía de Bogotá

Pasado un mes de haber comenzado formalmente la carrera electoral, las encuestas empiezan a mostrar que se reducen las brechas entre los candidatos. En medio de nuevos resultados, que muestran a Claudia López liderando (aunque con menor porcentaje), un empate entre Miguel Uribe y Carlos Fernando Galán, y a Hollman Morris cerrando el lote, se dio el debate organizado por la Universidad Nacional, Fescol y El Espectador.

El espacio, en el que no participó la candidata López, dio pie para profundizar en algunas de las propuestas y posiciones de los aspirantes en temas como educación, cultura ciudadana, movilidad, medio ambiente, seguridad, empleo e inclusión social, entre las que se destacaron la de Miguel Uribe, encaminada a la consolidación de Bogotá como ciudad de la paz; la de Galán, de aceptar y regular plataformas como Uber, y la de Morris, de convertir a la mujer en la primera línea de su política distrital.

Las discrepancias no se hicieron esperar, como se han venido dando en otros encuentros, alrededor de temas como movilidad, seguridad, medio ambiente y economía de la capital. Para destacar: un rifirrafe entre Galán y Uribe Turbay sobre el consumo de drogas y alcohol en el espacio público. Mientras el primero insiste en que el asunto se debe tratar como un problema de salud pública y no se puede prohibir en toda la ciudad, el segundo insistió en que la ley facultaba a los alcaldes para regular el consumo en las ciudades.

También hubo un encontrón entre Morris y Uribe Turbay alrededor de la economía de la ciudad. Mientras el candidato del exalcalde Petro resaltó que la pasada administración dejó el PIB de la ciudad en 4,8 % y hoy está en la mitad, el exsecretario de Gobierno de Peñalosa respondió que eso había ocurrido porque el actual alcalde tuvo que llegar a corregir errores y a sacar a la ciudad de retraso en el que estaba. Como mediador, Galán señaló que no había que echarles la culpa a los mandatarios anteriores, pues hubo condiciones económicas nacionales e internacionales que propiciaron esa condición.

Así, como estos y otros temas (metro, seguridad y educación), en medio de propuestas y controversias se desarrolló un nuevo debate de los candidatos que aspiran a convencer electores que los lleven al Palacio Liévano. Estas fueron sus propuestas.

Carlos Fernando Galán, en tono conciliador

La estrategia de Galán sigue siendo conciliadora en medio de los debates de candidatos, pues cada vez que encuentra motivo llama la atención por que él es la alternativa que no busca polarizar sino avanzar.

Esta vez, saliéndose un poco de ese protocolo, hizo un llamado de atención a Claudia López, que no ha participado en los últimos dos debates.

Con respecto a sus propuestas, aprovechó la ocasión para reiterar que buscará un sistema educativo que piense en las necesidades económicas de la ciudad, pero también haga feliz y garantice una formación constante entre los estudiantes.

A la pregunta de qué hacer en la carrera Séptima habló de la necesidad de construir cables en San Cristóbal y Cerro Norte, así como Transmilenio por la Séptima, pero respetando los planes parciales actuales y con un diseño replanteado, diferente al de la troncal de la Caracas, acorde al modelo urbano actual.

Pese a ello, advirtió que no está de acuerdo con el punto del proyecto POT en el que se proponen 14 nuevas troncales de Transmilenio: “Creo que la ciudad no puede seguir obsesionada con este tema. Hay que mejorarlo, renovar toda su flota, pero no se puede seguir pensando solo en eso”.

En cuanto a seguridad, partió de la necesidad de tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública, tal y como lo establece la ley, pero indicó que restringirá las zonas donde se puedan consumir. Asimismo, y con el fin de acabar con las bandas criminales que se señalaron en la alerta temprana de la Defensoría, indicó que trabajará desde los territorios, pues, muchas veces, tanto la comunidad como la policía conocen las ollas, pero no cuentan con los recursos para enfrentarlas.

Por otro lado, indicó que, aunque la regulación nacional promueve que se lleve la basura a rellenos sanitarios, de ser alcalde trabajará por promover el reciclaje en la ciudad, así como por mejorar las condiciones de los recicladores, ya que “antes tenían carros de tracción animal y ahora ellos llevan sus carretas”.

Sobre la regulación de las plataformas tecnológicas, aseguró que es necesario promover el emprendimiento, pero también la preservación de los derechos laborales, y equilibrar las reglas de juego.

Por último, aseguró que continuaría la licitación del metro elevado de no ser adjudicada por Peñalosa e invitó a los otros candidatos a hacer debates sobre otros temas que también son del interés de la ciudad.

Hollman Morris quiere trabajar por las mujeres

A diferencia de los otros candidatos, Morris no presumió de su experiencia ni de su trayectoria, pero sí de la del movimiento del exalcalde Gustavo Petro, que lo respalda, pese a la oposición de 70 miembros de su colectivo, en especial mujeres. Por eso él aseguró que quiere ir más allá del metro subterráneo, que es su principal bandera. En esta ocasión el candidato de la Colombia Humana, UP y MAIS precisó en que fortalecerá la Secretaría de la Mujer e insistió en su oposición a la actual administración.

En el debate aseguró que “en Bogotá, al menos 50.000 jóvenes no ingresan a la universidad por la falta de cupos”, por lo que aumentará el acceso mediante la gratuidad de la educación pública superior. Adicionalmente, prometió impulsar la matrícula oficial en preescolar, transición y prejardín, para incluir en el sistema educativo a los niños que no están yendo al colegio, que, según la encuesta de Bogotá Cómo Vamos, son 62.000. Para alcanzar ese propósito, dice que ampliará la infraestructura de los jardines.

Por otro lado, en materia de medioambiente, pese a que dijo mucho, no precisó sus propuestas. Tan solo sostuvo que todo lo que se haga en su gobierno apuntará a mitigar el cambio climático y que la reserva Thomas van der Hammen será “el bosque urbano más grande de Latinoamérica”. Adicionalmente, comentó que contempla la posibilidad de revivir los Centros de Atención Médica a Drogodependientes (Camad), creados en la administración de Petro y criticados por lo costoso que resultaba sostenerlos y por la falta de experiencia de quienes trabajaban ahí. Ahora bien, en cuanto a movilidad, su punto fuerte, el candidato habló sobre la construcción de un tranvía, los Regiotram (sur y norte), y del metro subterráneo. Sobre este último dijo que es un proyecto que definirá el rumbo de la ciudad, pues el metro elevado cae en corrupción y en una suma de ilegalidades. “Deberíamos estar diciéndole a Peñalosa que pare la licitación hasta que los entes de control se pronuncien”.

Morris, quien cree que su fórmula ganadora es no darle continuidad al actual modelo de ciudad, replicó en varias ocasiones a Uribe Turbay. Incluso lo señaló de tomar los estudios del metro subterráneo para hacer el elevado, y sobre el apoyo de Uribe al Acuerdo de Paz, le dijo: “Creo que el Centro Democrático te va a quitar el apoyo, porque ellos se encargaron de hacerlo trizas”.

Uribe Turbay: “La continuidad de la actual administración”

Para el exsecretario de Gobierno (2016-2018) y candidato de los liberales, conservadores, Centro Democrático y cristianos, una de sus ventajas electorales es haber trabajado con Enrique Peñalosa. Lo reiteró ayer en el debate, donde dijo que el camino correcto es terminar lo que se inició en la alcaldía actual y hacer lo que no se hizo. Quizás a esto se deba que en vez de tener propuestas bandera, se haya enfocado en garantizar la continuidad de planes como el metro elevado (al que no le cambiaría nada), la intervención de la reserva Van der Hammen o la oposición al consumo de drogas en espacio público.

En específico, se comprometió a llevar la Universidad Distrital y el Sena a los colegios, fortalecer las ingenierías y construir la Facultad de Ciencias de la Salud y la Universidad del Deporte. Sin embargo, su fuerte está en la seguridad. En este punto se comprometió a sumar 3.000 policías nuevos, para que la institución tenga más capacidad y se pueda articular con la Fiscalía y los jueces, para acabar con la impunidad. También propuso construir otra cárcel distrital y modernizar la seguridad, fortaleciendo la inteligencia y la investigación criminal, creando una policía predictiva que pueda “establecer patrones de comportamiento, para predecir crímenes y prevenirlos”.

Asimismo, se comprometió a prohibir el consumo de drogas en espacio público y a acabar en su primer año las ollas en los barrios, para convertirlas en centros de desarrollo social.

Uribe Turbay también se refirió a sus planes para las mujeres y los jóvenes, ámbito en el que se comprometió a apoyar el teletrabajo y a garantizar que el 20 % de los contratistas del Distrito sean para primer empleo y mujeres.

Sobre la gestión de residuos, aseguró que no se puede seguir enterrando basura en el relleno Doña Juana, por lo que le apostará al reciclaje, a las plantas de termovalorización y compostaje, y a acabar el plástico de un solo uso.

El tema que más contrarió al candidato fue lo referente a los esfuerzos para implementar el proceso de paz desde Bogotá, pues aseguró que en sus planes no influirá el apoyo del Centro Democrático, partido que ha hecho varios reparos al proceso. Por el contrario, afirmó que creará un comité de paz; les apostará al diálogo y a la reconciliación, y les dará oportunidades a las víctimas. Incluso, destacó haber sido quien creó e impulsó como secretario de Gobierno la primera política pública para atención de víctimas.