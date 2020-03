Muere joven por las quemaduras que sufrió, en incendio de Quetame (Cundinamarca)

Un doloroso drama vive la familia de William Giovanni Carrillo González, de 19 años, quien murió producto de las graves quemaduras que sufrió durante el incendio que azotó el pasado lunes al municipio de Quetame (Cundinamarca). Según el relato de Nancy González, madre de la víctima, lo que iba a ser un acto heróico terminó en tragedia. Él se internó en la conflagración para salvar a un pariente, sin saber que ya lo habían rescatado.

La historia se remonta al lunes, a las 3:00 de la mañana, cuando algunos vecinos de Carrillo le avisaron que la casa de su tío se estaba quemando y que supuestamente su pariente estaba atrapado. Ante el alarmante anuncio, el joven abordó una moto en compañía de un primo, de 16 años, y se internó en la zona de la conflagración, con la idea de salvarlo.

Sin embargo, en el recorrido sufrió un accidente. Según la madre de la víctima, lo que le contaron fue que en el camino los jóvenes se toparon con una nube de humo que les impidió seguir el recorrido, se cayeron y Carrillo terminó envuelto en llamas. Tras el accidente ambos salieron corriendo de la zona y fue un vecino quien auxilió a William,

“Mi hijo estaba prendido en llamas. El señor reaccionó, se quitó la camisa y lo apagó”, asegura la madre, quien agregó que, en ese momento, con la ayuda de algunos habitantes del lugar, lograron llevarlo a un centro hospitalario del municipio. “Allá no tenían los recursos necesarios para atenderlo, así que se lo llevaron para Bogotá”.

>>>Lea: Por incendios forestales, evacúan dos veredas en Quetame, Cundinamarca

A William Carrillo lo remitieron al hospital Simón Bolívar, ubicado en la localidad de Usaquén, donde rápidamente fue atendido y sometido a tratamiento. La Subred Norte, encargada de la prestación del servicio del hospital, habló sobre el caso, “El paciente tuvo quemaduras entre 70 % y 80 % en la superficie corporal, por lo cual requirió un soporte vasopresor”, es decir, un fármaco que ayuda a mejorar la presión arterial cuando hay un deterioro en la circulación sanguínea.

La entidad también aseguró que, además de las quemaduras, William presentó otras complicaciones, “Tuvo una afección de oxigenación y una lesión renal, es decir que, su corazón, su riñón y sus pulmones quedaron muy afectados”. A pesar de los esfuerzos de los médicos, William falleció a las 9:00 p.m. del pasado martes.

Según la madre de la víctima, su sobrino, quien acompañaba a William al momento de la tragedia, también sufrió afectaciones y fue internado en el mismo hospital. Sin embargo, cuando este diario preguntó a la entidad por el estado de salud del menor, dijeron que estaba registrado como paciente.

William Giovanni Carrillo González, después de terminar el bachillerato, se dedicó a estudiar para ser docente. “Él era extrovertido, alegre y tenía muchas ilusiones”, dijo su madre, “Él me decía: mamita, yo quiero enseñarles a los jóvenes que no tienen recursos, igual que nosotros, que no se necesita plata para alcanzar los sueños”.

* * *

