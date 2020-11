Mujer fue atacada con químico en su rostro frente a una estación de Transmilenio

Los hechos ocurrieron el viernes 13 de noviembre en inmediaciones de la estación General Santander. La Secretaría de la Mujer informó que le brindará a la víctima apoyo y asesoría psicosocial.

El viernes 13 de noviembre una mujer fue víctima de ataque con un agente químico en su rostro en plena vía pública de Bogotá. Los hechos ocurrieron justo frente a la estación de Transmilenio General Santander y todavía son materia de investigación.

Lea: Definen si procesado por atacar a su pareja con un hacha irá a prisión o queda en libertad

Entre tanto, la Secretaría de la Mujer se pronunció frente a la situación asegurando que brindará atención, asesoría y acompañamiento psicosocial a la víctima, debido a que, según la entidad, esta es considerada una de las peores agresiones contra la mujer.

“Deja importantes secuelas sobre la salud física y mental de las víctimas, al igual que un daño irreparable en su vida, la de su familia y sus entornos. No solo estamos señalando un profundo rechazo frente a lo ocurrido en este caso. Estamos alertando a toda la sociedad frente a la necesidad de desnaturalizar y dejar de justificar las violencias contra las mujeres. Con nuestro acompañamiento y defensa jurídica, buscaremos todo el peso de la Ley contra el agresor”, dijo Diana Rodríguez Franco, secretaria de la Mujer.

#ComunicadoDePrensa



Desde @secredistmujer rechazamos ataque con agente químico a mujer. La acompañaremos en toda su recuperación y buscaremos con nuestra defensa jurídica todo el peso de la Ley contra el agresor.



Toda la información en https://t.co/981npG68Ti pic.twitter.com/wDb1ahdVUX — Secretaría de la Mujer (@secredistmujer) November 13, 2020

La entidad aclaró que su acompañamiento iniciará una vez culmine la atención de la Secretaría de Salud, brindando además la asesoría jurídica ante instancias judiciales que sean necesarias para esclarecer los hechos.

Las penas a los agresores pueden ir de 30 a 50 años de prisión, reconociendo agravantes como el hecho de ser mujer o menor de edad. Asimismo, las lesiones causadas con agentes químicos no cuentan con beneficios como suspensión condicional de la ejecución de la pena, prisión domiciliaria, y de ningún otro de carácter judicial o administrativo.

El Distrito emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta en caso de ser víctima de ataque con agente químico. En primer lugar, es importante no sumergirse en agua (piletas, tanques o recipientes llenos de agua) ya que la sustancia se puede mezclar y continuar quemando. Tampoco se deben utilizar soluciones diferentes al agua como leche, sábila, yogurt, huevos, vinagre, alcohol o bicarbonato de sodio.

Tampoco es recomendable poner papa, panela, café cebolla, miel, mantequilla, aceita vegetal o aceite de oliva, ni de cocina, vaselina, ni ningún otro remedio casero. No utilizar hielo ni suministrar medicamentos ni cremas.

En caso de socorrer a la víctima, no se arranquen las prendas de vestir pero sí retirar todos los accesorios que esté usando la víctima. como collares, reloj, anillos y pulseras.

En caso de ser testigo del ataque, se deberá llamar a línea 123 con el fin de activar los sistemas de atención de emergencias disponibles, a la Policía o a los Bomberos.

En la llamada debe indicar el sitio de ocurrencia del evento, dando un punto de referencia fijo para facilitar la llegada de las autoridades, indicar brevemente la situación con tiempo, personas afectadas y estado de las mismas (inconsciente, no respira, no se mueve, etc.), y esperar las instrucciones del operador de la línea de emergencias."

Igualmente es importante que la víctima sea trasladada al hospital más cercano para que reciba la atención inicial de urgencias y, si la lesión lo amerita. De allí debe ser trasladada a un centro hospitalario de mediana o alta complejidad que cuente con profesionales con experiencia en la atención de quemaduras, para tratamiento especializado.