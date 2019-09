Mujer grabó el momento en el que le hurtaron su bicicleta en Bogotá

Mientras manejaba en una ciclorruta de Bogotá, una mujer fue sorprendida por dos sujetos, quienes le robaron su bicicleta en cuestión de segundos, sin intimidarla con armas. El hecho, que sucedió el sábado 14 de septiembre, quedó registrado por la cámara que llevaba en su casco.

En el video se observa que la mujer, quien normalmente graba sus recorridos, se movilizaba cuando los hombres la pararon, la bajaron de la bicicleta y se llevaron su vehículo, a plena luz del día. Además, ella cuenta que para hurtarla recurrieron a agredirla verbalmente. Minutos después del robo, llegó la Policía.

“No tengo muchas esperanzas de recuperar mi bicicleta. No me opuse al atraco porque he escuchado de otras personas que se resisten y pierden la vida. Yo prefiero comprar otra a que me maten”, le aseguró la mujer a Blu Radio.

En la última semana, el Distrito empezó la intervención a ciclorrutas de Bogotá para dar más seguridad a las ‘biciusuarias’ en las seis ciclorrutas que fueron identificadas como las más inseguras para las mujeres.

Esos puntos son: la calle 26 con avenida Boyacá, la calle 13 con Caracas, el humedal Juan Amarrillo, la avenida 68 con calle 80, Patio Bonito (a la altura de la avenida Ciudad de Cali con calle 38 sur) y la conexión Alameda El Porvenir.

Como parte de estas intervenciones, se instalaron luminarias LED, se realizaron sesiones de limpieza y recolección de escombros y se podaron algunos árboles. Además, se llevarán a cabo jornadas culturales y habrá más presencia institucional, de acuerdo con la Secretaría de Integración Social.

* * *

