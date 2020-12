Mujer mordió a una policía cuando esta intentaba inmobilizarle el vehículo

Según las autoridades la mujer estaba prestando un servicio ilegal de transporte y pretendía cobrar a su pasajera $45.000, aún cuando la aplicación mostraba $15.000 por el trayecto.

Este lunes una mujer mordió el brazo de una policía cuando la uniformada hacía el procedimiento de inmovilización de su vehículo. Según las autoridades, la conductora se encontraba realizando un servicio de transporte informal y pretendía cobrarle a su pasajera $45.000, cuando la aplicación que estaba utilizando indicaba $15.000.

Ante el elevado cobro, la pasajera acudió a las autoridades, fue allí cuando se le notificó que, por la ilegalidad de su actuación, debían inmovilizar el vehículo. En las imágenes se ve la reacción de la mujer de aferrarse al automóvil, gritando constantemente ayuda, como si los uniformados la estuvieran agrediendo.

“En ningún momento los oficiales agredieron a esta señora física o verbalmente. Se hizo uso de la fuerza legítima, la que nos concede el estado para cuando una persona se niega a atender las órdenes de los policías. Ya en última instancia se obliga a bajar del vehículos”, dijo uno de los policías.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Terminal de Transporte de Salitre. “Durante este procedimiento mordió a una de nuestras funcionarias en el brazo derecho. Afortunadamente no fue una herida de relevancia, por eso no fue remitida a un centro médico. Pero sí quiero dar un mensaje a estas personas que prestan servicio informal”, detallaron las autoridades, al invitar a los conductores que trabajan en la informalidad a no manifestar este tipo de resistencias cuando se intente hacer los procedimientos policiales.

¿Y la regulación?

En el Congreso se prepara el debate con el que se busca regular aplicaciones de transporte privado de pasajeros como Beat, DiDi y Uber. Mediante este, se brindarían disposiciones para la prestación de este servicio, como las características de los vehículos, el tipo de licencia de los conductores y la tributación que tendrían que hacer.

Para avanzar en esta materia se han adelantado mesas de diálogo con los diferentes actores que hacen parte de este ecosistema como ‘socios conductores’, voceros de las plataformas, taxistas, pasajeros y peatones.

Entre los argumentos a favor se encuentra que este tipo de actividades podrían ser una fuente de ingresos para muchos, mientras que otros desacreditan este tipo de apuestas digitales al decir que incrementarían significativamente el parque automotor en el país, amén de agravar el impacto ambiental.