Murió Daniela García, universitaria atacada al salir de una estación de Transmilenio

Daniela García Rincón, de 22 años, falleció en la mañana de este domingo en la Clínica Shaio de Bogotá. La estudiante de diseño de la Universidad de los Andes permanecía en coma desde el pasado 18 de abril, cuando fue atacada al salir de la estación 21 Ángeles, en la troncal Suba de Transmilenio, al intentar rehusarse a un atraco. Daniela perdió una batalla de más de seis meses contra la herida que le provocó el proyectil que quedó alojado en el costado derecho de su cráneo, y que fue extraído varias horas después del ataque. (LEA: Carta abierta de amiga de Daniela García, víctima de ataque cerca de Transmilenio)

Los hechos ocurridos en la noche de ese 18 de abril no son claros y aún son materia de investigación. La Policía, que ofrece una recompensa de $10 millones por información sobre la agresión, asegura que no se trató de un robo porque todas las pertenencias de Daniela aparecieron; entre tanto, sus familiares y allegados dicen que no pudo tratarse de algún lío amoroso un problema personal, por lo que no tenía razones para preocuparse por su integridad.

Hacia las 5:00 p.m., Daniela salió de Teusaquillo, donde quedaba el lugar en donde hacía sus prácticas profesionales. Hizo otras diligencias y hacia las 9:00 p.m. tomó rumbo a su casa, ubicada en el barrio Provenza (Suba), y al salir de la estación 21 Ángeles ocurrieron los hechos. Una patrulla de la Policía la encontró en la vía pública y la llevó al Hospital de Suba, donde recibió los primeros auxilios, pero en la madrugada tuo que ser trasladada a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Shaio.

Gracias a las cámaras de seguridad del sector, las autoridades pudieron percatarse de un hombre delgado, moreno, de aproximadamente 1.70 m. y 25 años, que se escondió en unos matorrales a la misma hora y muy cerca del lugar donde ocurrió el intento de atraco.

En el puente y muros ubicados en la salida de la estación de TM, permanecen murales y varios mensajes de aliento que dejaron amigos y familiares en honor a Daniela.

