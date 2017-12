Niegan la entrada a centro de salud a mujer con coche de bebé

Redacción Bogotá

En un video que se hizo viral en redes sociales se evidencia como le niegan el ingreso a una mujer que asistió al lugar con una menor de cinco años y uno de dos meses en coche. En la secuencia se evidencia como los guardias del punto de atención en Bosa, de Capital Salud, le niegan el ingreso y la mujer, en medio del forcejeo logra entrar al lugar.

Posteriormente aparece una mujer de adentro del centro y esta le insiste en que no puede ingresar porque es la normatividad. Además le dice que no había salido antes porque estaba reunida con alguien de la Subred. De acuerdo con la usuaria, Daniela Salcedo, antes de esto permaneció un largo rato en la entrada del sitio donde los vigilantes le insistieron que no podía etrar con acompañantes y menos con el coche por lo que tenía que dejarlo afuera o llevarlo a un lugar cercano donde le cobraban por cuidarlo.

Según confirmó Salcedo a Noticias Caracol, cuando le permitieron el ingreso al lugar el trato fue humillante y la mujer que apareció en el video la cuestionó sobre por qué tenía tantos hijos y por el hecho que estuviera amparada bajo el régimen subsidiado.

En respuesta, la EPS Capital Salud publicó un comunicado en el que lamenta lo sucedido en el punto de atención y asegura que la forma en que actuaron los vigilantes y la mujer que aparece en el video y que trabaja en el centro de atención, no corresponde a sus políticas de atención al usuario.

"Por tal motivo, Capital Salud se comunicó directamente con la usuaria para aclarar el inconveniente y solicitó el acompañamiento de la Personería de Bogotá y la Secretaria de Salud, para investigar lo sucedido y tomar las acciones y decisiones frente a los hechos", informaron.

Por su parte, la Superintendencia de Salud anunció que ya inició las investigaciones por el hecho y pidieron a la EPS información por el caso particular y por el cumplimiento de los requisitos del punto de salud para brindar una atención adecuada.

Salcedo aseguró que lo único que espera es una disculpa por parte del centro de salud.