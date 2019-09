Niegan libertad por vencimiento de términos a ocho procesados por el atentado al Andino

El Juez 11 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos, presentada por los abogados de nueve personas investigadas por su presunta responsabilidad en el atentado al Centro Comercial Andino, ocurrido el 17 de junio de 2017.

La defensa argumentó que sus representados ya han pasado 264 días privados de la libertad sin que inicie el juicio. Indicó que el escrito de acusación contra los procesados se radicó el 14 de diciembre de 2018, se programó su presentación para el 6 de febrero

No obstante, la Procuraduría le solicitó a la Fiscalía que definiera si se les podía declarar un grupo armado organizado (GAO), por ello se suspendió la diligencia y se citó para el 21 de marzo. Los defensores, durante la diligencia, pidieron que se ahondara en los hechos y en la investigación de la Fiscalía, por lo que la funcionaria judicial nuevamente suspendió y programó para el 12 de abril.

Pero en esa fecha la juez no pudo adelantar la diligencia. Finalmente, el 9 de mayo la Fiscalía presentó el escrito de acusación. (Lea también: Denuncian seguimientos tras audiencia de señalados del atentado en el Andino)

Así las cosas, los abogados alegan que pasaron cuatro meses sin que se diera el inicio del juicio contra Lina Vanesa Jiménez, Andrés Mauricio Bohórquez, Juan Camilo Pulido, Cristian Santiago Sandoval, Iván Darío Ramírez, Cesar Andrés Barrera, Natalia Trujillo, Lizeth Johana Rodríguez, Boris Ernesto Rojas.

Sin embargo, el delegado del Ministerio Público determinó que no es procedente la solicitud pues, teniendo en cuenta que existe una conexidad entre el Eln y el grupo que perpetró el ataque contra el centro comercial, a estas personas las cobija la ley 1908 de 2018, la cual señala que a los grupos armados organizados les aplica 500 días para la libertad por vencimiento de términos y no 240.

La Fiscalía respaldó la postura de la Procuraduría frente a los términos. También explicó que una vez se presentó el escrito de acusación, la defensa pidió aclaraciones que retrasaron 48 días el inicio del juicio en contra de la procesada. Con el descuento por los días que argumentó la defensa, se estableció que solo han transcurrido 216 días.

No obstante, la defensa alegó que cuando se hizo la imputación, estas personas no fueron señaladas como un grupo armado organizado (GAO) y que, además, cuando la Fiscalía solicitó la ampliación de medida de aseguramiento no debió pedirla por 120 días, sino por los 380 que faltaban para completar los 500. Pero el juzgado refutó estas pretensiones. (Le puede interesar: ¿Y la justicia en el caso Andino?)

Por otro lado, ante la juez 10 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la defensa de Alejandra Méndez Molano, otra vinculada a la investigación por el atentado al centro comercial Andino, pidió libertad por vencimiento de términos. En este caso, la funcionaria judicial anunció que tomará la decisión el próximo lunes 9 de septiembre.

Cabe resaltar que Violeta Arango, otra de las involucradas, sigue prófuga de la justicia.

Los abogados de los ocho capturados, apelaron la decisión y será un juez de segunda instancia el que tome la decisión final.

