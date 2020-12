¡No bajemos la guardia! Bogotá superó los 4.000 casos diarios de Coronavirus este jueves

La capital ya reúne 418.639 casos confirmados de Covid-19 y la ocupación de las UCI está por encima del 74 %. En las fiestas decembrinas, el autocuidado es fundamental para evitar la propagación del virus.

Es la segunda vez en la semana que Bogotá supera el registro de 4.000 nuevos contagios de Covid-19, cifra que no se alcanzaba desde el 31 de agosto. En total, en la capital han sido 418.639 los contagios y 8.973 muertes, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Este es el panorama de la ciudad en el marco del segundo día de las novenas de aguinaldos, como comienzo de las festividades decembrinas (Nochebuena y fin de año). Sin embargo, en lo corrido de diciembre los reportes diarios de nuevos contagios han estado por encima de los 2.000 casos, se viene registrando un aumento de positivos en localidades como Tunjuelito, Usaquén, Suba y Chapinero, y un incremento en la tendencia de hospitalizaciones y de ocupación de las UCI dispuestas para atender pacientes con COVID-19.

Con el fin de mitigar el impacto de estas fechas, la alcaldesa Claudia López anunció que solo se permitirán reuniones de menos de 10 personas y se acogerá la medida nacional de prohibir la venta de alcohol a partir de las 10 p.m., hasta que la ocupación de las camas de UCI vuelva a estar por debajo del 70 %.

Sin embargo, más allá de las medidas restrictivas, la mandataria recomendó a los bogotanos realizar cuarentenas voluntarias ocho días antes de las celebraciones, con el fin de no disparar los contagios.

“Cualquier persona que quiera verse con sus papás o sus abuelos, debería aislarse ocho días antes del 24 de diciembre, el próximo miércoles. La personas que quieran estar en una reunión familiar deberían estar aislándose para no poner en riesgo a su familia”, dijo la alcaldesa.

Aun así, las personas han demostrado en los últimos días que todavía no están preparadas para quedar en manos del autocuidado.

Solo hace falta recordar las aglomeraciones que se han registrado en sectores comerciales de la ciudad como San Victorino, que en su jornada de madrugón del miércoles 15 de diciembre, tenía sus calles llenas de personas en búsqueda de sus regalos navideños.

Asimismo, la Policía, en articulación con la Secretaría de Seguridad, lidera a diario operativos de control en los que han encontrado en espacios reducidos fiestas clandestinas con más de 150 personas.

La invitación entonces es a no bajar la guardia, no solo para evitar que el Distrito deba tomar nuevas medidas que afecten la economía de la ciudad, sino para no poner en riesgo la vida de familiares y conocidos.