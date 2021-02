“No fue con fin politiquero”: alcalde de Facatativá tras aplicar vacuna contra el COVID-19

El mandatario municipal inició ayer la jornada de vacunación en el municipio, cuando decidió aplicar la primera dosis a un médico intensivista. ¿Por qué lo hizo?, aquí le contamos.

Ayer inició la jornada de vacunación en Cundinamarca. Trece municipios fueron los elegidos para comenzar el proceso de inmunización, entre ellos Facatativá, en dónde no pasó desapercibido un detalle curioso: el alcalde de este municipio, Guillermo Aldana, fue quien aplicó la primera dosis. El mandatario explicó por qué lo hizo.

En la clínica San Rafael de Facatativá fue donde Aldana aplicó la primera vacuna. La persona que la recibió fue Laura Catalina Velandia, quien es médica intensivista en ese centro médico. En una entrevista con Blu Radio, el mandatario explicó que él tenía autorización de la Gobernación de Cundinamarca para hacerlo debido a que es médico.

“¿Y eso que tiene que ver? No le entiendo, yo consulté con la Gobernación de Cundinamarca y me autorizaron por ser médico. No me parece que tenga contrasentido porque es mi profesión y aparte soy cirujano”, respondió el alcalde en la emisora.

Además, Aldana aclaró que la acción no tenía que ver con fines políticos, ni mucho menos para conseguir votos. “Esto no fue con un fin politiquero ni nada, simplemente tomar esa acción como un médico que soy. Están equivocados si piensan que esto es para buscar votos”, indicó.

Finalmente, el alcalde aseguro que, si bien tenía más responsabilidades, le gustaría sacar espacio de vez en cuando para apoyar el proceso de vacunación en el municipio. A Facatativá le correspondieron 276 vacunas, de las 1.770 que recibió el departamento en esta primera entrega. Es uno de los municipios que más recibió biológicos.

Las dosis se repartieron en tres centros médicos del municipio. La clínica San Rafael de Facatativá recibió 150 vacunas, a la clínica Medifaca se le asignaron 82 y a la clínica Santa Ana.