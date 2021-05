“No habrá cuarentena general en Bogotá este fin de semana”, Claudia López Noticias destacadas de Bogotá

La alcaldesa de Bogotá anunció que se suspende la medida del 4x3, es decir, no habrá cuarentena general el fin de semana del 7 al 9 de mayo. También señaló que se levanta el pico y cédula. No obstante, la alcaldesa aseguró que se mantienen hasta el 9 de mayo las medidas de educación virtual, ley seca y toque de queda de 8 p.m. a 4 a.m.

