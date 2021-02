Este lunes se registraron 28 fallecimientos, mientras que por el momento, la ciudad reportan 15.603 casos activos.

Es lunes 22 de febrero, Bogotá reportó 1.117 casos nuevos y 28 fallecimientos por COVID-19, una cifra mucho menor a la que se llegó a dar a mediados de enero que la ciudad superó los 4.000 contagios diarios, pero esto no lo suficientemente alentador para bajar la guardia en la ciudad.

En este momento, la capital tiene 15.603 casos activos, de los cuales la mayoría se concentran en las localidades de Suba (2111), Kennedy (1673), Engativá (1619) y Usaquén (1024), aunque de 2.262 contagios no se ha identificado la ubicación.

Bogotá tiene actualmente 15.603 casos activos de COVID-19. Compartimos el más reciente reporte con los contagios por localidades y más datos de interés 📊



Con respecto a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se reporta una ocupación del 59,1% en camas para covid-19 y del 63% en general, siendo la Clínica Shaio, la Clínica de Colsubsidio de la Calle 100, el Hospital San Ignacio y la Samaritana, los lugares en donde todavía no hay UCI disponibles.

Los ojos están puestos sobre la ciudadanía de quien depende que no se dé un tercer pico en la ciudad, pues durante el fin de semana se reportaron diferentes hechos de indisciplina en el país, dentro de los que resaltaron aglomeraciones en los bares que se encuentran en Modelia y que han reabierto bajo la modalidad de gastrobares.

Ante esto, el llamado general ha sido a no bajar la guardia. “Mientras por lo menos el 70% de la población no esté vacunada, dependemos totalmente del correcto uso del tapabocas, la ventilación, no hacer reuniones en sitios cerrados, lavarnos las manos y quedarnos en casa si tenemos síntomas”, indicó la alcaldesa Claudia López.