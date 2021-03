En un comunicado, Carolina Cárdenas, la joven que fue vacunada contra COVID-19 y que no hace parte del personal de salud de la primera línea, explicó que le llegó un correo en el que la citaban para ser inmunizada, pues trabaja con adultos mayores.

Carolina Cárdenas, la joven politóloga y contratista del Distrito, señalada de haberse colado en la vacunación contra el COVID-19 en Bogotá, le salió al paso a la lluvia de críticas que le cayó luego de haber publicado en redes sociales el certificado de aplicación de la primera dosis de Pfizer.

A pesar de no pertenecer a la primera línea de atención médica y mucho menos ser adulta mayor de 80 años, dijo a través de un comunicado que no se coló y que sí estaba priorizada, pues recibió una notificación para recibir el biológico, debido a que trabaja con adultos mayores de 80 años.

En su comunicado, explica que no conoce a la alcaldesa Claudia López ni al secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, ya que se sugirió que tuvo“palanca” para recibir la dosis. Sin embargo, reconoció ser contratista de la Secretaría de Salud desde el 28 de mayo del 2019.

“Soy una funcionaria más, a quien ellos ni conocen y que ahora distinguen por esta polémica. Tampoco tengo relación de ninguna índole con algún funcionario o mandatario del país, que pueda mover sus influencias para darme algún tipo de prioridad”, aclaró.

Cárdenas explicó que hace trabajo comunitario de manera presencial con personas mayores de 80 años, quienes son más vulnerables al virus. “Tengo contacto con alrededor de 400 adultos mayores al mes, población que ha sido fuertemente golpeada por la pandemia, no solo física, sino mentalmente (…)”

Y cuestionó: “Si un familiar de usted, adulto mayor, realiza actividades conmigo y yo no estoy vacunada, ¿no pongo en riesgo la vida de esta persona o de su familia? ¿O tener profesión como politóloga me hace inmune?”.

Adicionalmente, la joven explicó que hace más de dos semanas se encuentra en la etapa 2 de priorización en Mi Vacuna, la página habilitada por el Ministerio de Salud para el Plan de Vacunación en el país.

“Publiqué una historia en mi Instagram y Facebook, como lo han hecho muchas personas que han tenido la oportunidad de vacunarse, con el ánimo de invitar a mis contactos a dejar los estigmas que ha creado el tema de vacunación (…) no cerré mis redes sociales como me aconsejaron hacerlo, porque no tengo que esconderme ni temer de estar cometiendo un delito”, concluyó.

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, aseguró que el caso está siendo investigado por la entidad para aclarar la situación. Vale recordar que, según la Superintendencia de Salud indicó semanas atrás que aquellos colados en la fila de vacunación tendrán que pagar multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y las instituciones que lo permitan, hasta de 8.000 salarios mínimos.