En medio de la entrega de 40 ventiladores para el Hospital de Engativá, la alcaldesa de Bogotá se refirió a las marchas por el paro nacional, que continúa y ya hay manifestaciones convocadas para este sábado. De acuerdo con la mandataria, las aglomeraciones serán fatales durante este tercer pico.

El panorama de la pandemia sigue siendo desalentador en Bogotá. Al pico más fuerte que se ha presentado en la ciudad desde el inicio de la emergencia se suma el Paro Nacional, en el que se ha generado multitudinarias marchas que, según el Distrito, agravarán la situación sanitaria en la ciudad. Ante la posibilidad de que haya más protestas, la alcaldesa Claudia López se pronunció, pidiendo a la ciudadanía no salir más.

Desde el Hospital de Engativá, donde el Distrito entregó 40 ventiladores para las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), la alcaldesa aseguró que la ciudad ya llegó a su máxima capacidad hospitalaria. “Hoy tenemos casi el triple de UCI , hay 2.540 y podemos llegar máximo a 2.600. Tenemos hospitales de campaña, más de 400 puntos de vacunas, eso es lo máximo que podemos hacer”, dijo la mandataria.

La ocupación en las UCI se mantiene por encima del 90 % y según las proyecciones epidemiológicas, faltan dos semanas para llegar al punto más crítico. Por ello, la mandataria pidió no salir a marchar más. “La ciudadana debe comprender que Bogotá está en alerta roja, hay cuatro días en que podemos salir, y tres de cuarentena. No está permitida ninguna aglomeración. Es un tema de comprensión y empatía Hoy viernes, mañana sábado y el domingo, no está permitida ninguna aglomeración, todas las actividades están haciendo sacrificios”, dijo la mandataria.

Además, según López, no hay duda de que las aglomeraciones que se presentaron el 28 y 29 de abril traerán consecuencias negativas, pero estas solo se podrán evidenciar en dos semanas. “Estamos en alerta roja en Bogotá. Estamos entre la viday la muerte. No es un chiste, no es por amenazar. No podemos tener hipocresía de llamar héroes al personal de salud y luego causar aglomeraciones para ponerlos en aprietos. Hay un pacto de cuidado: cuatro días trabajamos porque a gente lo necesita, y tres días nos quedamos en casa en cuarentena general”, indicó.

En suma la mandataria se refirió a los indices de pobreza rebelados ayer por el DANE, que arrojaron que, en Bogotá, el 40,1 % de los ciudadanos son pobres. “Bogotá fue la única ciudad de Colombia que el año pasado le giró renta básica a 831.000 hogares en pobreza. Pero realmente, no hay renta básica que sustituya al empleo ni al aparato productivo. La mejor inversión social es reactivar el aparato productivo y vacunar masivamente”.

Las ayudas a los hogares más vulnerables continuarán al igual que la entrega de mercados en las 20 localidades. Las proyecciones arrojaban que la ciudad pasaría el pico el próximo 9 de mayo. Sin embargo, debido a las manifestaciones de la semana, la fecha podría extenderse, por lo que el Distrito aseguró que continuará haciendo un seguimiento a la situación para definir si se necesitan o no más medidas.