“No se meta en los asuntos de Soacha. Mejor, quiten dos semáforos”

Esta fue la respuesta del presidente del Concejo de Soacha al concejal de Bogotá Diego Cancino, por haber difundido la tragedia que ocurrió en la estación de Policía del vecino municipio. Dice haberse sentido ofendido porque dijo que las autoridades no estaban haciendo nada.

Mientras el país sigue conociendo detalles de la tragedia que se registró el 4 de septiembre, donde murieron nueve reclusos tras un incendio en la estación de Policía San Mateo de Soacha, no solo sorprende el silencio por estos días de la alcaldía, sino el insólito mensaje de Carlos Ospina, concejal del vecino municipio, a su homólogo en Bogotá, Diego Cancino, por haber difundido un hecho que era apenas de dominio local. Palabras más, palabras menos, le dijo que no se metiera en asuntos de su municipio y que, mejor, gestionara la eliminación de dos semáforos de la Autopista Sur.

Lea: Habla madre de una víctima del incendio en estación de Policía de Soacha

A través de la página de Facebook del Concejo de Soacha, Ospina, como presidente de la corporación, publicó un video de casi cuatro minutos en el que habló más de los problemas de movilidad de la Autopista, que del asunto que hoy genera debate nacional. “No creo que sea conveniente, señor Cancino, usted, concejal de Bogotá, que se entrometa en cosas que no le competen como es lo del municipio de Soacha”, arranca su intervención.

🔉El presidente del concejo Carlos Alberto Ospina, se pronuncia frente a las declaraciones dadas por el concejal Diego Cancino. 📍Ver las declaraciones en el siguiente video.⬇️⬇️ Posted by Concejo de Soacha on Wednesday, November 11, 2020

Y a renglón seguido, dice: “lo invito mejor a que vea lo que está pasando en la Autopista Sur. Todos los días nuestros conciudadanos tardan dos horas de ida y dos de regreso. Le estamos pidiendo a la Alcaldía de Bogotá y a sus concejales que quiten los semáforos de Guadalupe y Protabaco. Al quitarlos, estarían dando un flujo vehicular apropiado, algo mejor que las acusaciones de que en Soacha que no estamos haciendo nada. Que el alcalde, los concejales y los policías son responsables”.

Vea: Diego Cancino, concejal de Bogotá, denuncia que Policías habrían dejado que 20 jóvenes se quemaran en el CAI

“¡Oiga!, no sabía concejal que usted era juez de la República y que ya había condenado a la Policía. No sabemos que pasó en el lamentable accidente del 4 de septiembre en San Mateo. No podemos prejuzgar lo que ocurrió ese día. Tenemos que darles a los órganos de control y vigilancia la apertura y el cierre de una investigación… Lo invito concejal de Bogotá, más bien para que mire lo que pasa la Autopista Sur… Lo invito que se preocupe mejor en lo que ocurre en Bogotá y deje un poco en paz a Soacha y no ofenda a Soacha. Esperamos sus excusas, si se va a entromete que sea por el beneficio de nuestro municipio”, concluyó.

En respuesta el concejal Cancino aseguró que la denuncia la hizo porque las familias de las víctimas lo buscaron y porque “la defensa de los derechos humanos no tiene jurisdicción”.