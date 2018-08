Desfile de comparsas cumple 25 años

No se pierda este domingo el “carnaval” de Bogotá

En el barrio El Rosario o ‘La Culebrera’, como es conocido en la localidad de Barrios Unidos, nació hace seis años ‘Filhos de Bacatá’, una propuesta musical y coreográfica, con influencia de la cultura brasileña. La agrupación se prepara para presentarse hoy en el tradicional desfile de comparsas, que se realiza como parte de la celebración del cumpleaños de la capital.

Serán 40 artistas, entre bailarines, músicos y coreógrafos, que interpretarán el mito de la creación, según los Muiscas, con la idea de recordarles a los bogotanos sus ancestros. “Tendremos la representación de los dioses, el sol y la luna, desde personajes colombianos. En la parte musical se ofrecerá una fusión de sonidos, entre el pacífico colombiano y la samba brasileña”, explicó Elisabeth Salinas, coreógrafa de la comparsa.

La obra denominada “Vivos y en Movimiento”, contará con la narración del artista guatemalteco Yax Vicente. A través de su voz, el mito Muisca, que nace de Chiminigagua y que relata cómo la humanidad tiene sus inicios en la Laguna de Iguaque, se hará palabra. Todo se complementará con el vestuario, diseñado por ellos mismos, para interpretar las tres escenas de la historia.

Una de ellas se llama “La danza del sol y la luna”, allí dos marionetas de 2,5 metros de altura serán las protagonistas, construidas con materiales reciclados como madera, papel periódico, láminas de icopor y estructuras de aluminio, con detalles de color dorado y plateado, adornos que simularán joyería muisca, y el torso de las mismas serán revestidos con telas blancas.

El montaje comenzó hace tres meses. Durante este tiempo, sin importar que vivieran en Cota, Suba o Fontibón, los jóvenes del colectivo se reunieron todos los miércoles y domingos, en el centro comunitario del barrio, para ajustar detalles y tener un espacio de liberación. Así lo relata Said Julio, un joven bogotano residente en Soacha, que todos los domingos de los últimos meses los dedicó a esta comparsa.

“Este es un espacio para la liberación de la energía, salir de esa monotonía que implica ir de la casa al trabajo o al estudio y dedicar el tiempo restante a dormir. Los domingos ya no son solo para descansar y aunque me queda un poco retirado, hago el esfuerzo. Desde los tambores busco manifestar todo lo que no puedo expresar en la semana”, señaló Julio.

El nombre de esta comparsa busca pluralidad. Según César Vargas, director de la propuesta, ‘filhos’ significa hijos en portugués y Bacatá es el antiguo nombre de la ciudad, de origen muisca y chibcha. Identificados como ‘hijos de Bogotá’ buscan apropiarse de la capital, reconociéndola como su casa.

Por su parte, Said Julio le da una interpretación más profunda a su intención como grupo. “Todos viven acá, pero nadie se apersona de este territorio, que da oportunidades, trabajo y vivienda. Por lo generan no expresamos esa identidad como bogotanos. A través de la música, dirigida a nuestra ciudad, queremos decir que sin importar de dónde seamos, debemos apropiarnos de ella”, enfatizó el músico.

Pero el esfuerzo por resaltar la identidad no solo está en su nombre, sino en su indumentaria. Su bandera, gorras y camisetas llevan el logo de la agrupación que es un tunjo, figura muisca, que era elaborada en oro y que se usaba para comunicarse con los dioses. A través de este símbolo, el grupo busca realzar esa identidad ancestral.

“En Latinoamérica hay algo muy particular y es que parece que a nadie le gusta ser de donde es. En el caso Bogotá, parece que nadie quiere ser de acá. Sin embargo, cuando uno evalúa una sociedad que ha vivido en la violencia y en la desconfianza, estos espacios de participación, despierta la imaginación e invitan a los habitantes a plantearse algo original, enfocado a la paciencia y a la paz”, concluyó Yaz Vicente.

El desfile

El tradicional desfile de comparsas comenzará a las dos de la tarde, desde la plazoleta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seguirá por el Eje Ambiental hacia la carrera 7, hasta llegar a la Plaza de Bolívar. En el evento, que cumple 25 años, participarán 19 comparsas, de 15 localidades, integradas por 1.700 niños, jóvenes y adultos. Las agrupaciones fueron elegidas en el programa de estímulos de creación de la Secretaría de Cultura, bajo una convocatoria pública en la que se invirtieron $400 millones. Todas fueron acompañadas por un equipo de producción del Distrito.

Comparsas que participarán:

-Artística Acto Kapital

-Barro Colorado

-Corporación Cultural Tercer Acto

-Colectivo Valathar Circo

-Fundación Cultural Summum Draco

-Corporación Pepa del Mamoncillo Teatro y Títeres

-Fundación Cultural Manigua

-Colectivo Ludovico

-Fundación Cultural Gotitas de Vida

-Agrupación Escuela de Comparseros Candelarios

-Odeón Corporación Cultural

-Fundación Cultural

-Tras Escena

-Agrupación Hibrimov

-Colectivo para las Artes Expresarte

-Corporación DC Arte

-Fundación Cultural Meligante Teatro

-Corporación Casa

-Cultural Chinua

-Unión Temporal Corporación Teatro Emplumado, Buganville Teatro y Luna Nueva

