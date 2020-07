“No tuvo otra opción para repeler el ataque”: dice abogado del médico que mató a tres ladrones en Bogotá

Tras meses de investigación, la Fiscalía anunció que le pedirá a un juez que archive el proceso contra el médico, al determinar que fue en legítima defensa. El abogado del investigado asegura que el médico no fue más que una víctima de la situación.

Hace cinco meses las autoridades encontraron tres cadáveres sobre un puente peatonal, en el norte de Bogotá. El hallazgo causó revuelo, pues en las primeras horas no se tenía claridad sobre el responsable de los hechos. La situación se aclaró cuando un médico, que prefirió mantener su anonimato, se presentó ante las autoridades y asumió la responsabilidad del triple asesinato.

Según su relato, ese a las 11:20 de la noche, cuando él caminaba por el puente peatonal de la calle 121 con carrera novena, en el barrio Santa Bárbara, lo abordaron tres hombres que pretendieron asaltarlo e incluso, dice, que querían raptarlo. Entonces, el médico, que portaba un arma legal, les disparó . En total, hizo nueve tiros, suficientes para segar la vida de los delincuentes. Después huyó del lugar, pues se encontraba incomunicado y sentía que seguía en riesgo, ya que el vehículo en el que llegaron los sujetos seguía parqueado a un lado de la vía.

Cuando las autoridades llegaron hasta la escena del crimen encontraron al pie de los cuerpos un arma de fogueo, un arma blanca y un celular. Además, se pudo establecer que los hombres, quienes habían estado en el puente horas antes de lo ocurrido, al parecer pertenecían a una banda delincuencial, que operaba en la zona, ya que tenían antecedentes por hurto, porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales.

Desde entonces se abrió una investigación para verificar el relato del médico y establecer si su reacción se podía calificar como legitima defensa. Ahora, después de varios meses, se conoció que la Fiscalía quedó convencida de que el médico actuó en defensa propia. Por esta razón pidió a la justicia programar una audiencia para solicitar el archivo del proceso.

Hernando Benavides, abogado del médico, aseguró que, para llegar hasta este punto, la Fiscalía emprendió la investigación con ayuda de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación. “Se realizó la inspección del lugar; el examen y levantamiento de cadáveres; recopilación y embalaje de evidencias y elementos materiales probatorios, y se recogieron testimonios”.

Después de que el médico se presentó ante las autoridades, con el arma que usó y los documentos que acreditan el permiso para su porte, el ente de control ordenó dictámenes periciales, relacionados con las heridas, muestras de sangre, balística y hasta la reconstrucción dinámica de los hechos, para confrontarla las versiones obtenidas previamente.

“La versión de mi defendido ha sido confirmada con los elementos técnicos y las diligencias ordenadas y practicadas por la Fiscalía. El actuar del médico se dio en respuesta a una agresión antijurídica o ilegítima, desplegada por tres sujetos que lo abordaron violentamente en medio de la noche; que lo golpearon e intimidaron, empleando armas blancas y de fuego; quienes pusieron en peligro su vida, libertad e integridad física”, dijo Benavides, quien agregó que por ello se trataba de una legítima defensa. “No tuvo opción menos lesiva para repeler el ataque, que la desplegada al estar en circunstancia de grave peligro y en condiciones de inferioridad”.

También aseguró que su defensa no tiene nada que ver con la decisión de la Fiscalía de pedir archivar el caso. “La decisión de solicitar la preclusión antes de la imputación, corresponde exclusivamente al ente acusador. No es un logro de la defensa, son los hechos los que evidencian que no había otro camino que exonerarlo”, aseveró.

Por la decisión del ente de control, el abogado espera que el juez de conocimiento les permita precluir el caso. “Si las autoridades pudieron establecer que la versión de médico corresponde a lo sucedido conforme a las experticias obtenidas de balística, medicina legal y de los peritos que realizaron la reconstrucción dinámica de los hechos, tal petición de la Fiscalía está llamada a prosperar”, dijo.

El abogado fue enfático en decir que el médico no era más que una victima de la situación, pues al ver que su vida corría, se vio obligado a reaccionar de la manera en la que lo hizo. Además, aseguró que, si el caso era archivado, sería una muestra de justicia, no solo para el médico, sino también para la sociedad.

“La decisión de precluir significara una expresión de garantía de los derechos que las autoridades están llamadas a proteger. El derecho a la vida está constitucionalmente consagrado, siendo el primero y el más importante de los derechos fundamentales y en el que se instituye que el derecho a la vida es inviolable”, recordó.

La audiencia en la que la Fiscalía pedirá que se archive el caso se realizará de manera virtual el próximo viernes 24 de julio, a las 11:30 a.m. Cabe recordar que, hasta el momento, la policía logró capturar a una persona que estaría involucrada en el hecho, a la cual ya se le realizó la audiencia de imputación de cargos y que también entregó su versión de los hechos al fiscal encargado del caso del médico.