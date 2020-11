“No vamos a transportar gente como si fuera ganado”: Claudia López sobre Corredor Verde

La alcaldesa explicó por qué, pese a que el Corredor Verde de la Séptima tendrá carril exclusivo para transporte público, será diferente a una troncal de Transmilenio, asegurando que las troncales se caracterizan por transportar a la ciudadanía en condiciones indignas.

El Corredor Verde por la carrera Séptima es una de las grandes apuestas de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en cuanto a movilidad. Su administración decidió no seguir adelante con la troncal de Transmilenio (TM) por esa vía, sino realizar un corredor que priorice el transporte sostenible y que se integre con el sistema de transporte de la ciudad. Para muchos, el corredor es una troncal de TM “disfrazada”, pues este contará con carriles exclusivos para el transporte público, pero la mandataria respondió por qué no era igual que una de las tradicionales líneas del sistema de transporte público.

El Corredor Verde de la Séptima es un proyecto con más de 24 kilómetros, que contará con 16 plazas alamedas, zonas verdes con iluminación, estaciones abiertas, carriles exclusivos para el transporte público y tendría dos cables, uno en el Centro Histórico y el otro en la localidad de Chapinero. La idea es priorizar la movilidad en bicicleta pues, según la alcaldesa, el uso de este medio de transporte seguirá subiendo en los próximos años.

Sin embargo, para muchos detractores del proyecto, que el corredor tenga carriles exclusivos para transporte público lo asemeja a una troncal de TM. “¿Qué es una troncal de Transmilenio?, es una cosa que se toma el 50 % del espacio para transportar gente como si transportara ganado, en buses diesel contaminantes. El Corredor Verde Séptima es la primera vía de Bogotá y Colombia que tendrá el 87 % de viajes cero emisiones”, explicó la mandataria en Noticias Caracol.

López continuó asegurando que sí habría carriles exclusivos para el transporte público, pero que, a comparación con una troncal, no habría tanta contaminación. “Como lo propuse en campaña será transporte público con buses eléctricos. Eso fue exactamente lo que yo propuse. Además, el 50 % del espacio no va a hacer para una troncal que transporta gente como ganado. El 50 % del Corredor Verde será para los peatones”, aseguró la alcaldesa.

>>>Lea: Distrito presenta propuesta del diseño conceptual del Corredor Verde de la Séptima

López también ha sido cuestionada por el exalcalde Enrique Peñalosa, quién aseguró en varias publicaciones en sus redes sociales que en su proyecto de realizar una troncal de Transmilenio por la Séptima también contemplaba buses eléctricos. Como respuesta, la mandataria lo calificó de “mentiroso”.

“Yo entiendo que el exalcalde Peñalosa quería hacer una troncal como la de la Caracas en la Séptima, pero perdió. No, alcalde Peñalosa, no vamos a hacer una troncal como la de la Caracas, no vamos a seguir transportando gente como ganado solo porque es un buen negocio de buses. No, no lo vamos a hacer”, respondió.

El diseño conceptual del corredor tiene previsto dividirse en tres tramos:

*Séptima Centro Histórico: de la calle 1 a la 40

*Séptima Chapinero: de la calle 40 a la 100

*Séptima Usaquén: de la calle 100 a la 200

Y, además, el proyecto busca distribuir el espacio de la siguiente manera: 50% para peatones, 29 % para el transporte público, 15 % para carros particulares y el 6 % para bicicletas. Esto se realizará con los predios previstos por la administración de Peñalosa, de los cuales una gran parte ya fueron comprados.

Según la mandataria, de salir como está planeado, el Corredor Verde estaría listo para el 2025 y se integraría con la primea Línea del Metro y el Regiotram de Occidente.