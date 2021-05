Noche del “4M” dejó 72 civiles y 19 policías heridos en Bogotá

En quizá una de las noches más tensas y violentas que ha vivido la capital en el marco del Paro Nacional de este año, 91 personas (entre manifestantes y policías) terminaron heridas. Además, 25 CAI terminaron afectados y TransMilenio solo podrá funcionar este miércoles con el 60 % del sistema por daños en la infraestructura.

Como trágica y dolorosa denominó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la noche de este martes 4 de mayo, pues ha sido quizá la jornada más violenta en la ciudad durante el Paro Nacional que cumple este miércoles una semana desde su inicio. El saldo de esta noche es de 72 civiles y 19 policías heridos. Además, 25 CAI terminaron afectados y TransMilenio solo podrá funcionar este miércoles 5 de mayo con el 60 % del sistema por daños en la infraestructura.

Aunque durante la mayor parte del día las jornadas de protestas y manifestaciones que se dieron en la ciudad fueron pacíficas, en la noche la situación se tornó tensa y violenta en varias zonas de la ciudad, especialmente en 16 CAI donde se reportaron plantones. Bosa fue una de las localidades más afectadas pues, además de las protestas en las centros de Policía, en otros puntos de la localidad hubo enfrentamientos con el Esmad.

Las escenas de dolor, rabia y violencia que vimos anoche son inadmisibles.



Pero, ¿Primero acorralar, luego encerrar, luego incendiar, contemplar a seres humanos quemándose y cuando logran salir además correr tras de ellos a golpearlos?



¿Qué es eso? Toda violencia debe parar ya! pic.twitter.com/Cz047tgaD0 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 5, 2021

A la 1:00 a.m. de este miércoles, desde el Puesto de Mando Unificado, la alcaldesa de Bogotá dio un desolador balance de la jornada. “El 4 de mayo Bogotá tuvo una noche francamente trágica y dolorosa. El nivel de destrucción, de violencia, de ataque contra ciudadanos, bienes públicos y la Policía es realmente insólito. Tenemos 30 civiles y por lo menos 16 policías heridos. Más de 10 policías de nuestro CAI La Aurora fueron atacados, encerrados y tratados de quemar vivos dentro de un CAI. A ese nivel de violencia llegó la ciudad en algunos puntos”, dijo la mandataria.

Sin embargo, a las 7:00 a.m. de este miércoles la Secretaría de Gobierno anunció que estas cifras han aumentado, pues ya son 72 civiles y 19 policías heridos. En total, 91 personas afectadas en una sola noche. “Esta violencia fratricida tiene que acabar. Todos somos colombianos. Toda vida es sagrada”, dijo el secretario Luis Ernesto Gómez en un trino.

A lo largo de la madrugada seguimos trasladando y recibiendo heridos a nuestros hospitales. Tenemos 72 civiles y 19 policías heridos en las protestas.



91 heridos! 91 heridos en un día!



ESTA VIOLENCIA FRATRICIDA TIENE QUE ACABAR. Todos somos colombianos. Toda vida es sagrada. pic.twitter.com/R7ZLwRuyVF — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) May 5, 2021

Vea: Claudia López: “Destruir a Bogotá no puede ser una causa”

Además, 25 CAI salieron afectados: 19 fueron vandalizados, tres incinerados y otros tres fueron destruidos. Por otro lado, las instalaciones de TransMilenio también sufrieron daños, pues 30 buses de la troncal, 74 del sistema zonal y ocho estaciones terminaron vandalizados. Cuatro buses del SITP fueron quemados. Por estas razones este miércoles el sistema solo podrá operar con el 60 % de su infraestructura y funcionará nada más entre 6:00 a.m. y 3:00 p.m.

Qué noche tan dolorosa. Tuvimos una brutal escalada violenta. Hay 30 civiles y 16 policías heridos. Ningún fallecido. Por literal destrucción, Transmilenio apenas podrá operar de 6am a 3pm con solo 60% del sistema. La violencia debe parar. Debemos recuperar la deliberación serena pic.twitter.com/VoGRMx2otK — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 5, 2021

“Destruir a Bogotá no puede ser una causa. Destruirnos a nosotros mismos no es una causa. Entre más choques y tensiones haya por vandalismo con el Esmad o la Policía, más riesgo tenemos de que haya abusos o más personas terminen heridas. Yo le ruego a Bogotá parar. Llevamos ocho días, de manera francamente milagrosa, hemos logrado que no haya un muerto hasta ahora. Pero cada día hay más heridos, cada día tenemos más tensiones, todo es inadmisible. Simplemente esto no tiene razón de ser. Paremos, por favor”, dijo López.

La mandataria hizo un llamado para que las movilizaciones de este miércoles sean totalmente pacíficas que ya arrancaron en varios puntos de la ciudad.