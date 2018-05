Norte de Bogotá, afectado por acumulación de basuras

Archivo particular

Archivo particular

A dificultades viales para ingresar al relleno Doña Juana atribuyó este viernes la administración distrital la acumulación de basuras que se presenta en varios sectores de Bogotá. La situación afecta especialmente a la localidad de Chapinero.

En la madrugada se registraron filas de camiones para ingresar al relleno sanitario y descargar los residuos que se extendieron por al menos seis horas. Según el Distrito, la causa de las fallas en los tiempos de recolección y descargue es el deterioro de la malla vial por cuenta de las lluvias que azotan a la ciudad.

(Lea: Refuerzan medidas en Doña Juana para evitar emergencias por lluvias)

Los retrasos en la operación terminaron por afectar varios sectores de la capital, donde la acumulación de basuras en andenes y calles fue nuevamente la constante. Entre otras, se reportan dificultades en las carreras Séptima, 13 y Avenida Caracas, así como entre calles 64 y 67.

“Llevamos días con el problema de las basuras y nadie nos soluciona nada, no sabemos ni los horarios para sacar las basuras (…) Esto está grave hay basuras por todo lado. Los camiones recolectores no pasan a llevársela y no sabemos qué hacer. Le pedimos a la Alcaldía que solucione esta situación”, manifestaron habitantes de los sectores afectados consultados por la emisora RCN Radio.

Se calcula que cada dos minutos llega un camión de basura al sector II de Doña Juana. A diario, son 6.000 las toneladas de residuos que llegan hasta el lugar.

Por ello, en el relleno la operación debe ser sincronizada, pues es tal la cantidad de vehículos que un error o un bloqueo puede causar un retraso en cadena, que se siente en los barrios cuando no pasa a tiempo el camión. Los carros deben recorrer los dos kilómetros de vía, entre la entrada y la zona de disposición, que en algunos tramos se asemeja a una trocha.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook: