Chía, municipio de Cundinamarca, nuevamente amanece sin agua

Por la ruptura de un tubo madre, el municipio no tendrá el servicio por cuatro días o más.

Chia, municipio de Cundinamarca, ubicado al norte de la capital, volvió a amanecer sin agua después de que en la madrugada de este viernes, 3 de julio, se presentara un daño en un tubo madre. Los habitantes del municipio reclaman que no es la primera vez que ocurre. La Alcaldía municipal prevé que el tubo estará arreglado para el próximo lunes, 6 de julio.

Al menos 180 mil familias se quedaron sin el servicio de agua en Chia. “Uno ya no sabe que decir, nuevamente nuestra red matriz de acueducto volvió a fallar”, fueron las palabras de Luis Carlos Segura, alcalde del municipio.

La ruptura del tubo se presentó en un punto cercano al puente de la Universidad de la Sabana y el daño sería muy grave, pues su reparación tardará al menos cuatro días, esto quiere decir que, hasta el próximo lunes, 6 de julio, los cientos de familias que resultaron afectadas podrán acceder al servicio.

>>>Lea: Wilder Moreno es el nuevo alcalde (e) de La Palma, en Cundinamarca

Según el mandatario del municipio, ya se comenzaron labores para reparar el daño con el Acueducto de Bogotá, la empresa de servicios públicos y demás organismos de emergencia. “Es una situación que no esperábamos, no depende de nosotros. Es una red de muchos años. Necesitamos los recursos necesarios para tener una red alterna y que nuestro municipio no siga dependiendo de esta”, dijo Segura.

“De verdad que me da pena con la ciudadanía, pero es lo que recibimos. El llamado es a la solidaridad para que, entre todos los actores constitucionales, podamos contribuir para garantizar una mejor red”, finalizó el mandatario municipal.

La prioridad es el centro del municipio. Las veredas Bojacá, Samaria y La Balsa fueron las zonas más afectadas. La administración municipal aseguro que, si bien esperan que el daño pueda arreglarse para el lunes, no se descarta la posibilidad de que el arreglo se extienda por más tiempo.

Por el momento, se prestará el servicio de carro – tanques en las zonas que fueron afectadas. La Alcaldía hace un llamado a la comunidad para que se mantenga la calma durante la emergencia.