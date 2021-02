Nuevos horarios para restaurantes y otras nuevas medidas en Bogotá

Ahora los restaurantes podrán abrir hasta medianoche. La alcaldesa Claudia López aseguró que con las medidas de cuidado se espera que no haya un tercer pico en la ciudad.

El inicio de la vacunación en Bogotá y el fin del pico y cédula que se extendió a lo largo del segundo pico de la pandemia, dieron paso a nuevas medidas en la ciudad que permitirán la apertura de restaurantes hasta medianoche y la extensión de los horarios de las peluquerías que ahora podrán abrir entre las 5:00 a.m y las 11:00 p.m.

Además de esto, la alcaldesa Claudia López anunció que tanto los empleados de construcción como de manufactureras a partir de ahora no podrán ingresar entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., mientras que las obras públicas se van a mantener en horarios 24 horas.

Así mismo se continuará con el regreso gradual de colegios y universidades, como continuará la ciclovía dominical y se la apertura de los parques en los horarios establecidos, en los que los visitantes podrán acceder a los juegos infantiles y gimnasios al aire libre, así como participar de la “Hora feliz”, una nueva dinámica que se establecerán en estos espacios.

“No estamos condenados a tener un tercer pico de la pandemia. Bogotá demostró que cumple que puede hacer la vacunación de forma rápida y segura, de manera que cuidémonos, que en conjunto podemos evitar un nuevo pico de la pandemia”, dijo lópez.

Así mismo, se recordó que para evitar nuevas emergencias, se establecerá en la ciudad un semáforo que mostrará qué actividades pueden realizarse en la ciudad y cuáles deben ser suspendidas en caso de nuevos brotes.

“Esto será a través de un desarrollo tecnológico y automatizado para poder calcular indicadores, realizar geoubicación o georreferenciación periódicamente y especialmente hará un seguimiento por semana epidemiológica permitiendo el ajuste de medidas cada 14 días”, señaló la Alcaldía.

Finalmente, la mandataria pidió a la ciudadanía mantener las medidas de bioseguridad, así como procurar usar el tapabocas en lugares cerrados, donde se debe garantizar la permanente ventilación, mientras que a los centros comerciales y establecimientos les pidió enfocarse en evitar las aglomeraciones y velar por que se respeten los aforos permitidos.