Ocho personas dieron positivo para COVID-19 tras llegar a Bogotá desde Leticia (Amazonas)

En la mañana de este lunes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que ocho personas que llegaron de Leticia (Amazonas), el pasado sábado 30 de enero dieron positivo para COVID-19. En la mañana del pasado domingo 31 de enero la alcaldesa dio a conocer por medio de un trino que en dicho vuelo se confirmó la circulación de la nueva cepa brasileña del Coronavirus.

Anoche llegó a Bogotá un vuelo de Leticia donde ya se confirmó la circulación de la nueva cepa brasileña.

A todos los pasajeros se les tomó prueba y en todo caso deben permanecer en aislamiento estricto por 14 días.

— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 31, 2021

De acuerdo con López, una vez se confirmó la presencia de la nueva cepa en el vuelo, se les hizo la prueba a los 164 pasajeros que venían del avión, de los cuales ocho dieron positivo. “Los estamos cuidando a todos con médicos, rastreo y aislamiento, para prevenir un riesgo para ellos, sus familias y la ciudad de expansión de la nueva cepa brasileña que ya causó una tragedia en Manaos, Brasil”, dijo esta mañana la alcaldesa en su Twitter.

Por su parte, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, explicó que se realizará el cerco epidemiológico correspondiente a estas ocho personas para disminuir el riesgo de transmisión del virus. “Debemos proteger a estas personas que llegaron de Brasil, a sus familias, que serían a donde ellos llegarían y, por su puesto, a la población de Bogotá”, explicó el funcionario en Noticias Caracol.

Sin embargo, pese a que ya se confirmó la presencia del linaje brasileño del COVID-19 en Colombia, la Secretaría de Salud aún no tiene certeza de que estas personas estén contagiadas con la nueva cepa. “Todavía no tenemos confirmación de que sea de la nueva variante brasileña. Esta semana comenzaremos una secuenciación genómica de esas ocho muestras para averiguar si se trata o no de la nueva cepa. En todo caso, todas las personas son asintomáticas”, dijo Gómez.

De acuerdo con el secretario, la secuenciación genómica, es un proceso en el que se le realizan dos exámenes a las muestras de estas personas, con el fin de revisar la cadena de aminoácidos de los virus detectados en cada uno. “Así sabremos si es el virus tradicional o a una nueva cepa. Lo averiguaremos esta semana”, indicó.

Por el momento los vuelos desde y hacía Brasil están suspendidos hasta nueva orden, con el fin de evitar o “demorar” la llegada del nuevo linaje brasileño del COVID-19 a la capital de la República. La Secretaría de Salud de Bogotá también le está haciendo seguimiento a todas las personas que llegaron desde Brasil durante enero.