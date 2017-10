Ofrecen recompensa de $20 millones por responsables de crimen de niño en Bosa

La Policía de Bogotá ofreció este jueves una recompensa de hasta $20 millones por información que permita dar con el paradero del sicario que el pasado martes acabó con la vida de un menor de ocho años, quien murió luego de recibir un impacto de bala durante un intento de asesinato presuntamente dirigido contra su papá en la localidad de Bosa, sur de la ciudad.

Según han logrado establecer las autoridades, el niño quedó en medio de un ataque sicarial que desconocidos perpetraron contra su padre supuestamente por el control del microtráfico en el barrio El Jardín. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad que hoy son la principal pista con la que cuentan las autoridades para dar con el paradero del responsable.

En uno de los dispositivos quedó registrado el rostro del sicario: “Ya estamos sobre una investigación con la Fiscalía General de la Nación y esperamos tener resultados muy concretos en las próximas horas”, declaró el general Hoover Penilla, comandante de la Policía de la capital del país.

El crimen ha causado tal conmoción entre los vecinos y la comunidad educativa del colegio Gran Colombiano –donde estudiaba el menor– que este viernes se tiene previsto un homenaje seguido de una manifestación para exigir justicia y clamar para que el asesinato no quede en la impunidad. Entre el llanto, Gloria Soto, la profesora del niño, narró que más de la mitad de sus estudiantes se han abstenido de asistir a clases por el estupor y el miedo que generó la muerte.

“Yo no entiendo cómo un niño de ocho años termina muerto por tres balazos en una guerra en la que no tiene nada qué ver. Me parece muy difícil llegar a clase y saber que tengo a 15 estudiantes que no vinieron a clase porque no quieren estar aquí hoy”, aseguró la docente en diálogo con Noticias Caracol.