Ofrecen recompensa por atacante de líder de la UP en Soacha

Las autoridades en Soacha ofrecen una recompensa de hasta $4 millones por información del atacante de César Plata, el dirigente de la Unión Patriótica al que le dispararon el pasado viernes en la noche.

Después de un consejo extraordinario de seguridad, las autoriaddes del municipio acordaron solicitar ante la Unidad Nacional de Protección seguridad para el dirigente político, quien permanece hospitalizado en la Clínica Cardiovascular de Soacha, y reforzar la búsqueda del agresor.

Los hechos se presentaron en la noche del 31 de agosto. La hija de Plata abrió la puerta, un hombre entró a la fuerza y disparó en tres ocasiones contra el dirigente.

Ante el hecho, el movimiento político instó a las autoridades a reforzar la seguridad en la zona por la posible aparición de grupos paramilitares que buscan tomar el control. Plata dijo a Blu Radio que desconoce las posibles motivaciones del ataque. "Hay varias hipótesis, pero no tengo ni idea, pues de pronto no se pueden hacer conjeturas y eso no esa no es la idea".

Por su parte, la Policía cree que el ataque se dio en medio de un robo frustrado. "La hipótesis más grande que estamos manejando es un posible hurto. Teniendo en cuenta la información que la misma víctima nos dio".

Por el momento, la Unión Patriótica lamentó el hecho e instó al Gobierno Nacional y a los entes de control a tomar medidas para que el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos no se siga presentando.