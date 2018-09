Ofrecen recompensa por responsable de accidente en que murió pareja en Chía

A diez días de que se presentara el fatídico accidente en Chía, en el que murió José Hurtado y Carmen González, la pareja que se movilizaba en una moto y fue arrollada por un vehículo que huyó del lugar, la alcaldía del municipio ofreció $10 millones de recompensa por información del conductor, quien ya no viviría en el municipio.

De acuerdo con las autoridades, el presunto responsable del accidente es Daniel Santiago Peralta, un joven de 18 años, a quien las autoridades le dieron la oportunidad de entregarse, luego de que el dueño del vehículo confesara que era el que lo había manejado la noche del accidente.

“Nosotros somos los más interesados en que este delito no quede impune. Por eso hemos estado muy al tanto de la investigación y le hemos solicitado a la Fiscalía y a las autoridades celeridad en el proceso. En ese sentido, decidimos ofrecer una recompensa que nos ayude a localizar lo más pronto posible al responsable”, manifestó William Tamayo, secretario de Gobierno de Chía.

El hecho se presentó en la madrugada del primero de septiembre, cuando la pareja, que esperaba un hijo y tenía dos más, se movilizaba por una de las calles del municipio en una moto. Una cámara de seguridad captó el momento en que una camioneta los embiste y los arrastra por varios metros sin que el conductor del vehículo se detenga ante la situación.

Al parecer, ante el choque, al carro se le explotó una de las llantas, por lo que tras su huida dejó sobre el pavimento un rastro con el que las autoridades encontraron poco tiempo después el vehículo dentro de un conjunto residencial.

Ante los hechos, la madre de Carmen González dijo, en su momento, a Blu Radio que su principal prioridad es que se dé al captura. “Yo pido justicia, no quiero plata. Quiero que sea una justicia fuerte porque como puede ser que me mató a mi hija y a mi yerno y se fueron. Se perdieron y no se entregan. Que lo ajusticien, que lo lleven para la cárcel, que se entregue ya”.