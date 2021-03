Paciente reportó malos tratos en el Hospital de Kennedy

El hombre grabó con su celular el momento en el que fue levantado de una camilla mientras aquejaba un dolor testicular.

El hecho quedó registrado en un video que el afectado grabó el pasado 28 de marzo con su celular cuando acudió al Hospital de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, por unos cálculos en los riñones que le produjeron fuerte dolor en los testículos.

El video inicia cuando el hombre le reclamaba a una profesional de la salud el hecho de que lo hicieran parar de la camilla en la que fue canalizado. La enfermera le responde diciéndole que no puede grabar nada y que lo va a demandar, a lo que el paciente responde: “listo, demándeme tranquila, pero yo les estoy diciendo que no me puedo parar de la camilla, ¿cómo me van a arrastrar como un perro de acá?”.

En medio de la discusión, que fue creciendo y subiendo de tono, otra enfermera llegó a la camilla e intentó arrebatarle el celular para que no siguiera grabando.

Al final, las funcionarias del hospital llamaron a dos guardas de seguridad y el paciente fue sacado por la fuerza del sitio adonde estaba acostado, en medio de gritos de dolor. El sujeto cayó al suelo en la zona de urgencias a la vista de otras personas que se encontraban en el centro médico, mientras continuaba adolorido y molesto por el trato recibido.

Por su parte, la Subred Suroccidente manifestó en comunicado de prensa que lamentaba el suceso y que “la situación está siendo revisada por las instancias correspondientes dentro del debido proceso”.

“Con respecto a la atención del paciente le informamos a la opinión pública, que en este momento está recibiendo los cuidados pertinentes de acuerdo a su necesidad”, dice el comunicado.