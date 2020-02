Padres piden replantear algunas rutas escolares de colegios distritales en Bogotá

Acercar las paradas de las rutas escolares a las viviendas de los niños, estea es el la solicitud de un grupo de padres de familia que radicaron un derecho de petición a la Secretaría Distrital de Educación para pedir que revise el recorrido que hacen algunos buses, pues hay por lo menos 400 niños que deben caminar hasta 35 minutos para llegar al punto donde los recoge el bus. Los padres también denuncian el “desorden" que tiene el servicio.

Todo se debe a que los niños fueron inicialmente matriculados en el colegio El Cedro, en la localidad de Ciudad Bolívar. Sin embargo, los cupos que les asignaron corresponden a la nueva sede que aún está en construcción. Por esta razón, están recibiendo clases en el colegio Maria Elisa Roncayo, el cual está ubicado en la localidad de San Cristóbal.

Pero muchos de ellos viven lejos de la institución, en barrios como Madelena, Galicia y Perdomo. Para llegar al lugar donde los debe recojer la ruta deben caminar más de media hora hasta el Barrio Sierra Morena. De allí salen las rutas, que se demoran casi una hora para llegar al colegio donde los niños resiven la clases temporalmente.

“Mi hijo tiene seis años y tiene que caminar el trayecto todos los días así llueva”, aseguró Jenny Sanguino, madre de uno de los menores afectados. Además de la lejanía, los padres también denuncian el desorden del servicio pues las rutas no son fijas y los monitores tampoco, “los niños entran a las 7:00 a.m. y a veces las rutas llegan hasta esa hora”, asegura Sanguino, quien agregó que en una ocasión se subió a una de las rutas y el conductor no se sabía el camino, “me tocó a mi indicarle cómo llegar”.

Para los padres, la situación es desesperante. Lo que piden es que las rutas hagan una parada que les quede cerca.

Los acudientes quieren que el Distrito estudie su caso para ver la viabilidad de que se les agregue la parada, pues les da desconfianza la desorganización de la prestación del servicio, “pareciera que estuvieran transportando cosas”, dijo la acudiente.

Gracias a las acciones que han tomado al respecto, un personero de la localidad irá a revisar el caso, pero ellos quieren que tanto el colegio El Cedro como la Secretaría de Educación hallen una solución a la situación.

