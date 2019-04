¿Hasta cuándo puede pagar con descuento el impuesto de vehículos en Bogotá?

Cada año, una parte de los bogotanos debe alistar el bolsillo para pagar tres impuestos: el predial, el vehicular y el de Industria y Comercio (ICA). Estos tributos tienen unos beneficios por pronto pago en fechas límites y en esta oportunidad, el impuesto de vehículo lo tendrá hasta el 3 de mayo con el 10 % de descuento.

La Secretaría de Hacienda ha informado que la cultura del buen pago en la ciudad permite que más contribuyentes accedan al beneficio del descuento. Además, aclaró que todas las personas que estén matriculadas en Bogotá son las que deben realizar el pago de este gravamen y que el último plazo, será hasta el 28 de junio.

Quienes deseen pagar este impuesto por la página web deben ingresar aquí e ingresar a la pestaña que dice Pagos y Servicios, después Impuestos de Vehículos, y ahí puede escoger cuatro opciones en las que está Pague Aquí. Si no sabe el número de referencia ingresando aquí podrá conocer con su cédula y número de placa, la factura y en la parte superior derecha aparece el número de referencia.

Una vez esté ahí, puede realizar el pago por línea o dirigirse presencialmente a seis SuperCADES de atención como: Avenida Carrera 86 No. 43 - 55 Sur (Américas), Calle 146 A No. 105 – 95 (Suba), Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D – 12 (Bosa), Carrera 5 A No. 30 D 20 Sur (20 de julio), Avenida Calle 13 No. 37 - 35 (Calle 13, Movilidad y Hábitat), Carrera 30 No. 25-90 (CAD).

