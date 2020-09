La concejal Marisol Gómez le pidió a la administración de Claudia López reforzar el programa de Renta Básica pues, según ella, tiene alcances “limitados”.

La pandemia ha dejado innumerables pérdidas económicas en Bogotá y también ha dejado sin empleo a miles de capitalinos. Por estos factores, la crisis sanitaria en Bogotá ha empobrecido hasta el momento a unas 450.000 personas, según denunció la concejal Marisol Gómez (Bogotá para la Gente), quien pidió al Distrito acciones para evitar que sigan creciendo los niveles de pobreza.

Para Gómez, durante los cinco meses de pandemia que lleva el país, Bogotá ha retrocedido 11 años, pues según cifras del DANE, la pobreza creció en un 48 % respecto al 2019 en el mismo periodo de tiempo. “Ese salto de la pobreza de 11,6 a 17,2 puntos nunca lo habíamos visto en Bogotá”, agregó la cabildante.

Gómez también aseguró que la situación va más allá de las cifras: “Aquí estamos hablando de bogotanos que han perdido la capacidad de cubrir sus necesidades mínimas y que, con frecuencia, no tienen ingresos ni para alimentarse”. Y agregó que, según la Fundación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), la pobreza podría seguir aumentando hasta llegar al 18,7 %, lo que significaría que ya no se trataría de 450 mil personas pobres sino de 567 mil, cifra a la que no llegaba desde el 2008.

Para contrarrestar las cifras, la concejal le pidió a la alcaldesa Claudia López reforzar el programa de Renta Básica, pues según dice este ha sido “limitado”. Por su parte, López ha asegurado en varias ocasiones que la situación es una de sus mayores preocupaciones, por lo que prometió concentrar esfuerzos para evitar que más familias caigan en la pobreza.

¿Qué es la Renta Básica?

Se trata de un programa que busca brindar ayudas a las familias más vulnerables de Bogotá. Según la administración distrital, en este momento se transfieren $240.000 a personas en condición de pobreza y pobreza extrema, mientras que a los hogares en condición de vulnerabilidad se les entregan $160.000.

La Alcaldía asegura que con esas ayudas, junto a las que está brindando el Gobierno Nacional, se espera llegar a 700.000 hogares. Y durante los próximo tres ciclos del programa lograr girar $203.359 millones. El Distrito acompaña esta gestión con la entrega de mercados por parte del programa “Bogotá Solidaria en Casa”.