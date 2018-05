Para evadir responsabilidad por feminicidio, hombre dijo tener enfermedades mentales

Según las autoridades, el sujeto de 29 años habría asesinado a su pareja en presencia de sus tres hijos. Un dictamen médico señaló que no padece de ninguna enfermedad, por lo que deberá enfrentar una condena de hasta 40 años.

Las investigaciones de las autoridades permitieron esclarecer las causas del asesinato de una mujer, quien murió el pasado 19 de mayo de 2017 debido a varias heridas con arma blanca en su cuerpo. Los hechos ocurrieron en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Los testimonios de personas allegadas a la víctima y al registro de cámaras de seguridad del lugar donde ocurrieron los hechos, le permitieron a la SIJIN de la Policía de Bogotá sindicar como responsable de la muerte de la mujer, al hombre que figuraba como su pareja sentimental quien, en el momento de los hechos, pretendió fingir ante las autoridades que la mujer se había suicidado y que él sufría de enfermedades psiquiátricas. Por ello, el día de los hechos no fue capturado y habría huido al municipio de Tolú, en Sucre.

“Después de una investigación con la Fiscalía General de la Nación se logra establecer que estos hechos no se trataron de ningún suicidio, sino de un feminicidio, esto se determina porque se realizan entrevistas a sus hijos, igualmente las heridas que presentaba la mujer no se podían producir por sí misma, si no por una segunda persona, en este caso por su pareja”, afirmó la capitana Diana Carolina García Trujillo, Jefe Delitos Sexuales SIJIN de la Policía de Bogotá.

Tras esclarecer los hechos, las investigaciones permitieron definir que el hombre habría cometido el crimen, delante de sus tres hijos, luego de discutir con su pareja. Al parecer, todo ocurrió cuando la mujer le manifestó que no quería continuar con la relación amorosa, pues en 2014 el hombre le habría ocasionado otras heridas, también con arma blanca.

En la audiencia, el presunto agresor no aceptó los cargos; sin embargo, gracias a las pruebas recopiladas en medio de la investigación, la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado y lo envió a la cárcel. El hombre podría ser condenado hasta por 40 años de cárcel.

Por otro lado, los tres menores fueron cobijados con protección de la Policía de Infancia y del ICBF, para el restablecimiento de sus derechos.

Según cifras de la Policía, en lo que va corrido del año, se han registrado 18 homicidios a mujeres, de los cuales seis han sido por feminicidios.

