Para robarla, dos sujetos golpearon a una mujer en el suroriente de Bogotá

La trabajadora salió de su casa temprano hacia su trabajo cuando fue abordada por dos sujetos que la golpearon, la tiraron al piso y le pegaron patadas con el fin de hurtarla. El hecho ocurrió en la localidad de San Cristóbal.

Tras salir de su casa hacia su trabajo, una mujer fue sorprendida por dos sujetos que, con el fin de robarla, la golpearon y la tiraron al piso, en el barrio Santa Rita Sur Oriental, en la localidad de San Cristóbal. Los ladrones lograron quitarle una maleta y el celular. La mujer asegura que no es la primera vez que hurtan en ese mismo lugar a los residentes del barrio.

Según la mujer, después de salir de su casa, los dos hombres la abordaron sin mediar palabra. “Yo iba caminando cuando dos tipos salen y me atacan sin decir nada. Como no me pueden quitar el bolso me golpean, me apuñalan una pierna… me dan durísimo”, dijo la víctima para Noticias Caracol.

#OjoDeLaNoche | ¡Brutal ataque! Dos criminales golpearon y le quitaron hasta la coca del almuerzo a una mujer en el sur de Bogotá - https://t.co/RNdrQKe5oB pic.twitter.com/sKfvMWhpxy — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 14, 2020

>>>Lea: Hurto de bicicletas: el lunar de 2020 en la seguridad en Bogotá

Tras atacarla, los dos sujetos huyeron del lugar con un celular y una maleta. “Si me golpearon feísimo. Me robaron hasta la coca (recipiente) de la comida. Es más, yo perdí la noción del tiempo porque yo llevaba mi bolsa con las cosas y no supe hasta por la tarde que me habían robado las cosas”, relató la mujer.

La trabajadora terminó bastante golpeada y aseguró que los robos por aquella zona no son nuevos. “Muchas personas ya salen es con palos para cuidarse, porque saben que es un lugar muy horrible”, explicó la víctima para el noticiero, quien agregó que tanto ella como su familia tienen miedo, pues esa vía es la única que pueden tomar para ir hacía sus trabajos, por lo que temen que se repita un nuevo ataque.