Paro Nacional: Estos son los puntos de concentración este 14 de mayo en Bogotá

Desde las 8 a.m. se tienen programadas marchas en la capital. Tome nota de los horarios y puntos de concentración.

El Paro Nacional continúa en Bogotá. Es por ello que para este 14 de mayo se tienen previstas varias manifestaciones, en su mayoría promovidas por colectivos feministas y movimientos universitarios.

Desde las 8:00 a.m. colectivos feministas convocaron a un espacio no mixto (es decir en el que solo participan mujeres) en el monumento Héroes, al cual se invitó a ir con brocha, pintura y tizas. Además, dos horas más tarde, sobre las 10:00 a.m., se realizará un plantón en el Park Way con el fin de protestar en contra de la brutalidad policial.

Hay que recordar que estas movilizaciones corresponden a un grito de protesta en contra de lo ocurrido en Popayán, en donde una menor de edad se habría quitado la vida tras denunciar violencia sexual por parte de policías mientras participaba de las protestas del Paro Nacional.

Agregado a esto, desde las 9:00 a.m., se espera una rodada en bicicleta que saldrá desde el Portal Américas rumbo a la Secretaría de Educación. En esta se invita a asistir con una camiseta roja “como símbolo de la sangre derramada a manos de la Fuerza Pública”.

Finalmente, se convocó también a una “Juntanza Artesanal” en el Parque de los Hippies de 10 a.m. a 5 p.m., en donde se creará un trapo “en defensa de la comunidad artesanal y en contra de la violencia estatal”, por tanto se invita a asistir con retazos de tela, hilos de coser y agujas.

Una vez más el mensaje es a desarrollar concentraciones pacíficas, para tratar de evitar que se repitan los trágicos saldos que se vienen presentando en estas jornadas del Paro Nacional. Además, se pide a quienes salgan mantener las medidas de bioseguridad, debido a la contingencia que vive la ciudad por cuenta del tercer pico de la pandemia.