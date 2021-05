Paro Nacional: los puntos de manifestaciones en Bogotá para este sábado 1 de mayo

El cuarto día de Paro Nacional se desarrollará en el marco del Día del Trabajo. Por redes sociales se han conocido los puntos de manifestaciones para este sábado. Aquí le contamos cuales son.

Después de que el tercer día de Paro Nacional estuviese marcado por manifestaciones violentas en varios puntos de la capital, llega la cuarta jornada este 1 de mayo, la cual se desarrollará en el marco del Día del Trabajo. Pese a que Bogotá está en cuarentena general, por redes sociales se han convocado manifestaciones en varias zonas de la ciudad. Le contamos cuales son.

Nuevamente el Parque Nacional es uno de los puntos más importantes, allí la cita es a las 9:00 a.m. desde donde se movilizarán hacia la Plaza de Bolívar. Otro de los puntos en el centro de la ciudad es en el Parque de las Banderas. Los marchantes saldrán de la estación Universidades a las 8:30 a.m.

De igual forma, habrá un plantón desde las 5:30 p.m. en en la calle 146 #6-24, en el norte de Bogotá, mientras que en el sur de la capital la cita es en la Universidad Distrital sede tecnológica, a las 8:00 a.m. El punto de llegada es el Portal de las Américas y de allí se desplazarán hasta el Parque Bellavista.

Por último, se convocó a una manifestación en el Parque del Agua a las 6:00 a.m. El punto de llegada es en el barrio Policarpa, ubicado en la localidad de Antonio Nariño. Al respecto de este cuarto día de protestas la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un llamado a la ciudadanía, pues además de que las aglomeraciones significan un riesgo en el tercer pico de contagios, la ciudad se encuentra en cuarentena, por lo que estas situaciones no están permitidas, así como se busca velar porque este fin de semana se cumpla con la meta de vacunación que no se alcanzó el miércoles, debido a las manifestaciones.

Durante este viernes se registraron más de 19 protestas en la capital y se presentaron cinco intervenciones del Esmad en diferentes puntos de la ciudad. Según las Policía se realizaron más de 600 comparendos durante esta jornada.