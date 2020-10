Para este miércoles se tienen previstas al menos siete movilizaciones en la ciudad, que tendrán como destino la Plaza de Bolívar. Por su parte, la minga aseguró que saludará a los promotores del paro y los indígenas regresarán a sus territorios.

Una nueva jornada de manifestaciones, en el marco del Paro nacional, se llevan a cabo este miércoles 21 de octubre en diferentes puntos de la ciudad. Los Héroes, la Sevillana y el Parque Nacional son los tres lugares en los que se esperan mayores concentraciones, pero asimismo habrá marchas desde la Universidad Nacional, Protabaco, en el sur, y los barrios Cassandra, Recodo y Refugio, en Fontibón.

Lea: Paro nacional: las mismas tensiones sociales y económicas

Todas llegarán a la plaza de Bolívar, por lo que el Distrito aseguró que, a la espera de protestas pacíficas, mantendrá gestores de convivencia en todos los puntos de desplazamiento, a partir de las 9:00 a. m., así como se desplegará fuerza pública de ser necesario, mientras que pidieron a la ciudadanía mantener las medidas de bioseguridad durante las movilizaciones.

“Bogotá vive una nueva jornada de manifestaciones en distintas partes de la ciudad. Las organizaciones de maestros han convocado a caravanas, mientras que otras manifestaciones han convocado a plantones o marchas. La minga que se encuentra en el Palacio de los deportes nos ha indicado su decisión de retornar al territorio y en sus vehículos saludarán a las organizaciones del paro cívico”, dijo Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

7:30 a.m. Previo al inicio del paro nacional en el país, el presidente de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), Julio Gómez, aseguró en Blu Radio que el presidente Iván Duque debía “bajarse del pedestal” y atender a las organizaciones sociales, pues de no ser así, las marchas y protestas no se detendrían. Sin embargo, el líder aclaró que no estaba de acuerdo con exigir la renuncia del presidente.