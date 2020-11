Parque El Porvenir ya tiene iluminarias, dice secretario de Seguridad de Bogotá

Después de que el concejal Javier Baena denunciara un incremento de inseguridad en el parque por la falta de iluminación, la Secretaría de Seguridad anunció que el sistema de iluminación ya fue sido instalado en el lugar.

Tras la denuncia del concejal Javier Baena (Bogotá para la Gente), quien aseguró que por falta de luminarias en el Parque El Porvenir, en Bosa, en inmediaciones del lugar había aumentado la inseguridad, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, informó que ya fue implementado el sistema de iluminación.

El pasado jueves, el concejal Baena pidió a la Procuraduría General y a la Contraloría Distrital que investigue las razones por las que no se habían instalado las luminarias que deberían estar al servicio de la ciudadanía desde enero de este año. Según el cabildante, esto ha generado que se incrementen los índices de hurto y de violencia en el sector.

“Hechos como el despiadado asesinato con arma blanca de la enfermera Yenny Cerquera, el pasado 17 de mayo, y un incontable número de delitos cometidos en el sector, han disparado las cifras de delincuencia, sin solución alguna. La administración distrital ‘Bogotá mejor para todos’ inauguró en el mes de diciembre del 2019 el parque porvenir en la localidad de Bosa como solución a las denuncias de inseguridad que arremetieron durante muchos años a la comunidad aledaña. No obstante, esto no fue suficiente, pues la actual administración tenía la obligación de instalar las luminarias del parque y no lo hizo debido a inconsistencias en los protocolos de instalación”, denunció Baena.

Ante la denuncia, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, informó que las luminarias del parque ya fueron instaladas y que trabajarían de la mano con la Policía de Bogotá para evitar que se sigan presentando hechos delictivos en la zona

El parque de Bosa Porvenir ya cuenta con nuevas luminarias. Los ciudadanos solicitaron la iluminación para poder disfrutar de este espacio y con el apoyo de la @PoliciaBogota, evitar actos delictivos en la zona. @AlcaldiadeBosa pic.twitter.com/H3AicdfAZ1 — Hugo Acero (@HugoASeguridad) November 13, 2020

En el 2015 comenzó la obra para la construcción del parque, que tuvo complicaciones y retrasos, por lo que no fue sino hasta el 2019 que se entregó dicho espacio recreativo.