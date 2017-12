Pasajero que se opuso a robo masivo dentro de un SITP fue apuñalado

Redacción Bogotá

Por oponerse al hurto del bolso de su esposa, un hombre en Bogotá fue apuñalado por ladrones que, en la noche de este martes, protagonizaron un asalto masivo a bordo de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá.

El hecho se registró en el barrio El Tejar, a la altura de la Avenida Primero de Mayo con Carrera 67. Según la versión de los afectados, tres personas –dos hombres y una mujer– simularon ser pasajeros, abordaron el vehículo e incluso, se sentaron. No obstante, cuando el bus subía el puente vehicular del sector desenfundaron armas blancas e intimidaron tanto al conductor como a los pasajeros. El saldo fue de 15 personas asaltadas.

“Se subieron, dos de ellos se sentaron y cuando íbamos subiendo el puente de la 68 con primero de mayo, se pusieron de pie. Uno se fue contra el conductor –incluso, le mandó un chuzón– y este no tuvo de otra que detenerse”, explicó a Noticias Caracol Eduardo Mateus, el hombre que fue atacado con cuchillos por los ladrones.

De acuerdo con la víctima, su esposa se resistió a entregar el bolso y ante la negativa, uno de los delincuentes intentó atacarla con arma blanca. Tras defenderla, hubo un forcejeo y el ladrón le propinó una puñalada en uno de sus brazos. “Se nos mandaron y de una vez me cayó uno. Yo me agarré con él. No le solté el bolso, pero me pegó el chuzón”, agregó.

Aunque los delincuentes lograron descender del vehículo y pretendían huir atravesando la Av. Primero de Mayo, dos de ellos fueron capturados por uniformados de la Policía. Sin embargo, los afectados señalaron que quien logró escapar se llevó gran parte del botín.

Como es frecuente, los pasajeros asaltados se abstuvieron de interponer el respectivo denuncio, a excepción del hombre herido, quien se recupera en la Clínica Colombia, desde donde elevó un llamado a las autoridades: “El señor alcalde debería tomar medidas sobre esto, porque uno sale de trabajar y lo atracan”, precisó.

***

