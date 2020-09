En conversación con un veedor de la Policía, el uniformado Juan Camilo Lloreda relata lo que, según él, ocurrió en el procedimiento de captura y traslado de la víctima. Quien grabó le expresa su apoyo y le dice que espera que salga bien de esta situación.

Mientras avanza el proceso contra los patrulleros Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, a quienes les imputaron homicidio y tortura agravada, por la muerte de Javier Ordóñez, se hizo pública la grabación de una conversación entre un veedor de la Policía (del que no se tiene su nombre) con quien se identifica como el agente Lloreda. En ella el uniformado da su versión sobre lo que sucedió en la noche de los hechos, habla de la víctima como un sujeto supuestamente conflictivo y en la que niega haber goleado al detenido dentro del CAI. “Solo intentaba sentarlo”, indica

“Preocupado por el caso, he estado al pendiente de la situación, he escuchado todo y, pues hombre, defendiéndolo por todo lado. Es preocupante lo que pasó. Aquí la gente ya hizo un juicio, ustedes están sentenciados y toda la policía. No sé usted que opine…” así comienza la conversación, que dura alrededor de 16 minutos, en la que el veedor conduce una conversación en la que le expresa su apoyo total. Esta es la charla.