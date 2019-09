Peñalosa negó validez a impedimentos presentados por algunos concejales sobre el POT

El alcalde Enrique Peñalosa no encontró ninguna razón válida para los impedimentos expresados por algunos concejales para no discutir el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El mandatario argumentó que este proyecto no beneficia de ninguna manera a los constructores.

“Los constructores no se benefician del POT de ninguna manera, aquí son normas generales. Por ejemplo, resulta que hay unos señores que producen cemento y a ellos no les importa para dónde va su producto: si para Bogotá o para Chía. De manera que es equivocado decir que el que tenga algún vínculo con constructores tiene impedimentos”, indicó el mandatario en el inicio de la segunda sesión del cabildo abierto sobre el POT que se realiza en el Palacio de los Deportes.

El alcalde recordó que el sistema democrático electoral del país permite que los candidatos reciban apoyos para financiar sus campañas y esto es legal y público. Además, recalcó que si esto generara algún problema válido, todos los concejales que tuvieran una propiedad en la ciudad deberían declararse impedidos. (Lea también: Comienza el cabildo abierto del POT de Bogotá)

“Esto no tiene ninguna validez porque entonces debería declararse impedido el que recibió una donación del dueño de una volqueta que lleva productos de construcción. Es como si se vota una reforma tributaria en el Congreso y entonces todas la empresas que hayan hecho donaciones a los congresistas se ven afectadas directamente, entonces todos tendrían que declararse impedidos”, afirmó Peñalosa.

Además invitó a los cabildantes a dejar estas posiciones que no tienen ninguna justificación, ya que alguien que construya vivienda no lo beneficia ni lo perjudica un POT.

Peñalosa reiteró que este nuevo POT generará un crecimiento ordenado que traerá inclusión para todos los bogotanos. “Nosotros estamos convencidos de que el POT es bueno para los ciudadanos, les han dicho muchas mentiras como que van a tumbarles las casas a la fuerza o en otros casos hay temores que se van a deteriorar los barrios. Esto no va suceder por el contrario: va a favorecer el interés general sobre el particular”, señaló.

Afirmó que este POT permitirá que los ciudadanos de bajos recursos dejen de ser expulsados de la ciudad por el encarecimiento que sufrió la vivienda popular en los últimos años en el interior de la ciudad. “Por ejemplo, proyectos como Lagos de Torca que tendrá más de 60.000 viviendas VIP y VIS, dentro de la ciudad, con buen urbanismo, permitirá un crecimiento organizado de la ciudad”.

También recordó que en la ciudad está creciendo el número de hogares, ya que cada vez son más pequeños en número de personas que los conforman, y requieren buenas soluciones de vivienda dentro de Bogotá.

