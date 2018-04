Peñalosa plantea impuesto a carros particulares para subsidiar el transporte público

El inicio del Congreso Internacional de Movilidad y Transporte –que arrancó hoy en Corferias y se extenderá hasta el viernes– fue un nuevo escenario para que el alcalde Enrique Peñalosa insistiera en su objetivo de fortalecer el transporte público y desincentivar el uso del carro particular. Por ello, planteó la creación de un nuevo impuesto para que sean los dueños de los carros quienes subsidien sistemas como Transmilenio, SITP y, eventualmente, el metro.

Según explicó el mandatario, se trata de una alternativa para que las personas con mayores ingresos y que cuentan con vehículo particular, se monten al trasporte público. Lo anterior, no solo contribuiría a una mejor movilidad, sino que ayudaría al medio ambiente. Permitiría también que quienes cuentan con menos recursos no tengan que padecer el aumento de las tarifas de los sistemas por los altos costos de la operación.

“Es difícil subir la tarifa y aumentar los subsidios del transporte público. Hacia el futuro, tenemos que seguir inventando mecanismos para lograr que los dueños de carros particulares –de alguna manera, con algún tipo de impuesto– contribuyan a subsidiar el transporte masivo”, manifestó Peñalosa.

En opinión del mandatario, se trata de un tema de equidad: mientras el 80 % de los ciudadanos usan el transporte público o la bicicleta para sus trayectos, el porcentaje restante, le apuesta al vehículo particular.

"Si todos los ciudadanos son iguales, un bus con 150 pasajeros tiene derecho a 150 veces más espacio vial que un carro con una sola persona (...) Tenemos el desafío de que las personas con mayores ingresos, que cuentan con vehículo particular, usen el trasporte público. Lo cual ayuda a la movilidad, pero también al medio ambiente", detalló Peñalosa.

***

